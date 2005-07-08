توليد نفت ايران در دو سال گذشته 300 هزار بشكه در روز افزايش يافته است

به گزارش خبرنگار اقتصادي مهر به نقل از مركز اطلاعات انرژي آمريكا، وابسته به وزارت انرژِي آمريكا، توليد نفت ايران طي فاصله مارس 2003 تا مارس 2005 برابر با 320 هزار بشكه در روز افزايش يافته است.

بر اساس اين گزارش، توليد نفت ايران از سه ميليون و 760 هزار بشكه در روز در مارس 2003 به چهار ميليون و 80 هزار بشكه در مارس 2005 رسيده است.

اين گزارش مي افزايد، ميانگين توليد نفت ايران در سه ماهه نخست سال 2005 برابر با چهار ميليون و 73 هزار بشكه در روز بوده است، كه 72 هزار بشكه نسبت به ميانگين سال 2004 و 294 هزار بشكه نيز نسبت به ميانگين سال 2003 افزايش نشان مي دهد.

به گزارش مهر، توليد نفت ايران در ماه مارس 2005 بيشترين ميزان توليد نفت ايران پس از انقلاب محسوب مي شود.

بر اساس اين گزارش، توليد نفت ايران در 30 سال گذشته بيش از يك ميليون بشكه در روز كاهش يافته است، بر اين اساس، توليد نفت ايران از پنج ميليون و 350 هزار بشكه در روز در سال 1975 به چهار ميليون بشكه در روز در سال 2004 رسيد كه كاهشي 1.350 ميليون بشكه اي نشان مي دهد.

در گزارش ياد شده آمده است، بيشترين ميزان افزايش توليد نفت در ميان اعضاي اوپك در سه ماهه نخست سال 2005 نسبت به سال 2004، به عربستان سعودي مربوط مي شود كه طي اين مدت نزديك به 400 هزار بشكه در روز افزايش توليد داشته است.

به گزارش مركز اطلاعات انرژي آمريكا ميانگين توليد نفت اوپك در سه ماهه نخست سال 2005 برابر با 30 ميليون و 901 هزار بشكه در روز بوده است كه نسبت به ميانگين سال گذشته 794 هزار بشكه افزايش نشان مي دهد.