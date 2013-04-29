به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از یو. اس. ای. تودی، در گزارش هفتگی کتاب‌های پرفروش این روزنامه، «گتسبی بزرگ» کتابی که سال 1925 منتشر شده، موفق شده تا جایگاه پنجم کتاب‌های پرفروش را به خود اختصاص بدهد.

در این فهرست کتابی از نورا رابرتز با عنوان «ساحل وایسکی» در مکان اول قرار دارد، کتاب «آسیب دیده» از اچ.ام. وارد در مکان دوم قرار گرفته و ایریس جانسن مکان سوم را در اختیار دارد. مکان چهارم در اختیار کتابی از راشل فن دایکن با عنوان «شرط» است و جایگاه پنجم را «گتسبی بزرگ» نوشته اسکات فیتس جرالد در اختیار دارد. این کتاب که هفته پیش از آن جایگاه 402 را داشت، از مهم‌ترین رمان‌های کلاسیک آمریکا محسوب می‌شود. داستان «گتسبی بزرگ» از ورای روایت عشق و خیانت در آمریکای دهه بیست قرن بیستم، سست بودن پایه‌های اجتماعی و اخلاقی جامعه را زیر سئوال می‌برد.

«واقعی» نوشته کیتی اوانز، «بهترین من» نوشته نیکلاس اسپارکز، «تکیه کردن» نوشته شریل سندبرگ، «سرگردان» نوشته رابین کار و «بابا رفته شکار» نوشته مری هیگینز کلارک دیگر کتاب‌های پرفروش این فهرست را تشکیل می‌دهند.

قرار است فیلم «گتسبی بزرگ» با بازی لئوناردو دی کاپریو در افتتاحیه شصت و ششمین جشنواره فیلم کن به نمایش درآید. کار نوشتن این فیلمنامه را لورمان و کریگ پیرس انجام داده‌اند.