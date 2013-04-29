یک بازی رایانه ای با محوریت دفاع مقدس مجوز ساخت گرفت

به گزارش خبرنگار مهر، شورای صدور پروانه ساخت بنیاد ملی بازی‌های رایانه‌ای برای یک بازی جدید با موضوع سیاسی ارزشی پروانه ساخت صادر کرد.

این شورا پس از بررسی طرح ساخت بازی رایانه ای "مردان خدا، پرواز عشق" به نویسندگی عماد رحمانی برای موسسه رسانا شکوه کویر طراح این بازی، مجوز تولید صادر کرد.

نوع داستان بازی تالیفی با نگاه به اسناد هشت سال دفاع مقدس زندگینامه شهیدان پرواز دوران، شیرودی و بابایی و در سبک اکشن سوم شخص و شبیه سازی نبردهای هوایی است که گیم پلی های اصلی و جنبه هنری بازی از شاخصهای آن محسوب می شود.

گیم پلی های اصلی این بازی تلفیقی از طرح و نقشه مسیر پرواز در آسمان کوهستانهای ایران و بغداد است و پرواز صحیح در نحوه هدایت انواع جنگنده های ارتش ایران روی خط آبی و خشکی در جهت تخریب مهمات و مخفیگاههای دشمن و همچنین خنثی کردن پیشروی نیروهای بعثی در عملیات های آزاد و وابسته، از شمال غرب تا جنوب غرب کشور را در بر می گیرد.

این بازی جهشی در ایجاد جلوه های بصری و درگیری های هوایی در سبک شبیه ساز پرواز های جنگی بوده که کارگردانی نبردها و مبارزه های هوا به هوا بر اساس اسناد و تصاویر واقعی بوده و در نبردهای هوا به زمین از فیلم های روز دنیا ایده اجرایی گرفته شده است.

بازی رایانه ای مردان خدا پرواز عشق، دارای گرافیک سه بعدی بوده و موتور گرافیکی مورد استفاده در آن Unity 3D است.

به گزارش مهر، صدور پروانه ساخت بازی های رایانه ای صرفاً یک مجوز اولیه برای تولید بازی بوده و تأیید توانایی متقاضی در تولید محصول نیست و براین اساس پس از تولید، اخذ پروانه مالکیت و مجوز انتشار الزامی است.

متقاضیان دریافت پروانه تولید بازی های رایانه ای باید به وبسایت معاونت نظارت و ارزشیابی بنیاد ملی بازی های رایانه ای به نشانی www.ebazi.org مراجعه کنند.