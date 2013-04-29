یک میلیارد ریال اعتبار به فعالیت های قرآنی خراسان جنوبی اختصاص یافت

به گزارش خبرنگار مهر، محمدرضا اشرفی پیش از ظهر دوشنبه در کارگروه فرهنگی و اجتماعی استان اظهارداشت: سال گذشته 140 میلیون تومان اعتبار از محل بودجه نیم درصد قرآنی این سازمان به فعالیت های قرآنی اختصاص یافته است.

وی با بیان اینکه از این رقم 60 درصد به خانه های قرآنی روستایی تخصیص داده شده است، افزود: این رقم بالغ بر 70 میلیون تومان بوده که برای صرف فعالیت های قرآنی هزینه می شود.

اشرفی با بیان اینکه 112 ردیف فعالیت برای موسسات قرآنی تعریف شده است، افزود: 140 خانه قرآنی روستایی در استان فعالیت می کند.

وی با بیان اینکه موسسات قرآنی شهری و روستایی براساس سه درجه سطح بندی می شود، افزود: موسسات سطح یک از امکان فعالیت های کشوری برخوردار بوده و موسسات سطح دو استانی و سطح سه شهرستانی است.

اشرفی به فعالیت های این مجموعه در سال گذشته اشاره کرد و ادامه داد: سال گذشته دو هزار و 716 قرآن آموز در خانه های قرآنی روستایی آموزش های قرآنی فراگرفتند.

مسئول دارالقرآن سازمان تبلیغات اسلامی خراسان جنوبی با بیان اینکه دوره های آموزشی قرآنی به صورت تخصیص برگزار می شود، افزود: در این راستا 160 دوره آموزشی تخصصی قرآن برگزار شده است.

وی خواستار حمایت و توجه بیش از پیش به خانه های های قرآنی روستایی در استان شد.

اشرفی با اشاره به اینکه خانه های قرآنی شهری باید از جایگاه و شان مطلوبی برخوردار شود، گفت: حمایت های سخت افزاری از سوی وزرات کشور برای این اماکن معنوی تامین شده و موضوع نرم افزاری این طرح نیز در حال پیگیری است.

مسئول دارالقرآن سازمان تبلیغات اسلامی خراسان جنوبی با اشاره به اینکه خانه های قرآنی شهری باید از جایگاه و شان مطلوبی برخوردار شود، گفت: حمایت های سخت افزاری از سوی وزرات کشور برای این اماکن معنوی تامین شده و موضوع نرم افزاری این طرح نیز در حال پیگیری است.