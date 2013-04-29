  1. حوزه و دانشگاه
۹ اردیبهشت ۱۳۹۲، ۱۲:۰۱

تالارهای دانشگاه سیستان و بلوچستان در اختیار کاندیدهای ریاست جمهوری

تالارهای دانشگاه سیستان و بلوچستان در اختیار کاندیدهای ریاست جمهوری

رئیس دانشگاه سیستان و بلوچستان اعلام کرد: تالارهای دانشگاه در اختیار کاندیداهای ریاست جمهوری قرار دارد و کاندیداها می توانند با حضور در این تالارها برنامه های خود را ارایه کنند.

دکتر علی‌‌رضا رضوانی در گفتگو با خبرنگار مهر گفت: در راستای برگزاری انتخابات و ترغیب و تشویق دانشجویان و مردم، برای شرکت در انتخابات و معرفی گزینه اصلح، شورای فرهنگی دانشگاه مصوب کرد تالارهای دانشگاه در اختیار کاندیداهای ریاست جمهوری قرار گیرد تا بتوانند برنامه های خود را اعلام کنند.

وی ادامه داد: تمام کاندیداهایی که مور تایید شورای نگهبان هستند می توانند برنامه های خود را در دانشگاه سیستان و بلوچستان اعلام کنند، به شرط اینکه تشکل های دانشجویی از این کاندیداها دعوت کرده باشند.

رئیس دانشگاه سیستان و بلوچستان تصریح کرد: دانشجویان در این مدت با برگزاری تریبون آزاد دانشجویی، کرسی های آزاداندیشی و دعوت از کاندیداها سعی در برگزاری هر چه باشکوه تر انتخابات دارند.

کد مطلب 2042975

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