تالارهای دانشگاه سیستان و بلوچستان در اختیار کاندیدهای ریاست جمهوری

دکتر علی‌‌رضا رضوانی در گفتگو با خبرنگار مهر گفت: در راستای برگزاری انتخابات و ترغیب و تشویق دانشجویان و مردم، برای شرکت در انتخابات و معرفی گزینه اصلح، شورای فرهنگی دانشگاه مصوب کرد تالارهای دانشگاه در اختیار کاندیداهای ریاست جمهوری قرار گیرد تا بتوانند برنامه های خود را اعلام کنند.

وی ادامه داد: تمام کاندیداهایی که مور تایید شورای نگهبان هستند می توانند برنامه های خود را در دانشگاه سیستان و بلوچستان اعلام کنند، به شرط اینکه تشکل های دانشجویی از این کاندیداها دعوت کرده باشند.

رئیس دانشگاه سیستان و بلوچستان تصریح کرد: دانشجویان در این مدت با برگزاری تریبون آزاد دانشجویی، کرسی های آزاداندیشی و دعوت از کاندیداها سعی در برگزاری هر چه باشکوه تر انتخابات دارند.