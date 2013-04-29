تحول اساسی در تولید محصولات استراتژیک صنعتی گیلان ایجاد شد

به گزارش خبرنگار مهر، علی منتظری ظهر دوشنبه در مصاحبه با رسانه های گروهی افزود: طرح های مهمی که طی این مدت در حوزه تولیدات مهم و استراتژیک استان به بهره برداری رسید می توان به طرح توسعه سیمان خزر، سیمان دیلمان، نورد سرد مجتمع فولاد گیلان، شمش انزلی، نورد فولاد گیلان، فولاد پیشرو گیلان، مجتمع فولاد سبز گیلان، فولاد امیر کبیر خزر و فولاد پارس دیلم اشاره کرد.

وی اظهارداشت: با راه اندازی این طرح ها ظرفیت سالیانه تولید فولاد خام در استان به 200 هزار تن در سال رسید و با وارد شدن کارخانه ذوب آهن فولاد خزر به مدار تولید تا چند روز آینده به بیش از 700 هزار تن می رسد در حالیکه تا سال 85 تولید فولاد خام در استان وجود نداشته است.

رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت گیلان گفت: ظرفیت تولید سیمان نیز تا پیش از آغاز بکار دولت فعلی یک میلیون تن بوده که در سالیان اخیر با راه اندازی طرح توسعه سیمان خزر در لوشان و سیمان گیلان سبز در دیلمان به بیش از دو و نیم میلیون تن رسید.

وی افزود: ظرفیت تولید محصولات فولادی نیز در استان طی دوران فعالیت دولت های نهم و دهم به سه میلیون و هفتصد هزار تن در سال رسیده که این میزان تا پیش از آن 350 هزار تن در سال بوده و با راه اندازی دو طرح تولید میلگرد که در آستانه افتتاح است این ظرفیت به چهار و نیم میلیون تن در سال خواهد رسید.

منتظری عنوان کرد: در حوزه تولیدات دارویی نیز استان طی دوران مزبور از تحول مناسبی برخوردار شد که افتتاح کارخانه سبحان انکولوژی نخستین تولید کننده آنتی بیوتیک های ضد سرطان در خاورمیانه و وجود پنج کارخانه بزرگ تولید دارو و حداقل سه طرح بزرگ در حال ساخت در این زمینه نوید بخش تقویت جایگاه گیلان در صنایع دارویی در کشور است.

وی همچنین گفت: در زمینه تولید برخی دیگر از محصولات نظیر قطعات خودرو، محصولات غذایی بویژه چای، ماءالشعیر، کنسروجات، کیک و کلوچه و آب معدنی، محصولات چوبی، سلولزی، محصولات نساجی و پوشاک نیز در استان رشد چشمگیری داشته است.

رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت گیلان تصریح کرد: در حال حاضر این استان از نظر میزان تولید فولاد، محصولات دارویی و محصولات فولادی، در رتبه های دوم تا پنجم کشوری قرار داشته و در زمینه میزان تولید برخی قطعات خودرو از قبیل کمک فنر، دیسک و صفحه کلاچ در رتبه های اول تا سوم قرار دارد.