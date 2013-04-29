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۹ اردیبهشت ۱۳۹۲، ۲۰:۰۹

دین پرست:

3 هزار مركز درمانی داوطلبانه معتادان در كشور وجود دارد/ زنجان تنها استانی است که مرکز درمانی غیر مجاز ندارد

3 هزار مركز درمانی داوطلبانه معتادان در كشور وجود دارد/ زنجان تنها استانی است که مرکز درمانی غیر مجاز ندارد

زنجان - خبرگزاری مهر: معاون كاهش تقاضا و توسعه مشاركت های مردمی ستاد مبارزه با مواد مخدر ، از فعالیت 3 هزار و 940 مرکز درمانی اعتیاد در کشور خبر داد و گفت: در این مراکز درمانی 700 هزار نفر تحت درمان هستند.

 به گزارش خبرنگار مهر،بابک دین پرست ظهر دوشنبه در جلسه شورای اداری استان افزود: براساس آمار گرفته شده سال 90، در کشور یک میلیون و 325 هزار معتاد وجود دارد که از این تعداد 9 درصد معتادین را زنان تشکیل می دهند.

وی، تعداد معتادان در استان زنجان را 31 هزار معتاد اعلام کرد و گفت: از این تعداد هفت هزار نفر معادل 22,5 درصد تحت درمان هستند.

معاون كاهش تقاضا و توسعه مشاركت های مردمی ستاد مبارزه با مواد مخدر کشور، شیوع (افزایش) مواد مخدر در کشور را 2,65 درصد و در استان زنجان 96 دهم صدم درصد اعلام کرد.

دین پرست گفت: استان زنجان 20 درصد مصرف شیشه را در کشور به خود اختصاص داده است که این معضل بسیار مهم باید جدی گرفته شود  و راهکارهای مناسب در دستور کار قرار گیرد چرا که مصرف شیشه در این استان به نسبت بیشتر از استانهای دیگر است.

وی یادآور شد: استعمال هروئین، تریاک و شیشه به ترتیب بیشترین میزان مصرف مواد مخدر کشور را به خود اختصاص می دهند و در این استان استعمال تریاک، شیشه و هروئین مواد مصرفی معتادین است.

معاون كاهش تقاضا و توسعه مشاركت های مردمی ستاد مبارزه با مواد مخدر کشور افزود: در استان باید پروژه و تحقیق در این مورد لحاظ شود و برنامه ریزی مدون و جدی تر در دستور کار قرار گیرد.

دین پرست تاکید کرد: بررسی جدی وضعیت زنان معتاد باید در اولویت كاری كمیته مبارزه با موادمخدر استانها قرار گیرد و مراكز درمانی برای آنها تاسیس شود.

زنجان تنها استانی است که مرکز درمانی غیر مجاز ندارد

وی با بیان اینکه  و در استان زنجان 66 مرکز درمانی داوطلبانه معتادان وجود دارد گفت: استان زنجان اولین استانی است که مرکز درمانی غیر مجاز ندارد.

معاون کاهش تقاضا و توسعه مشارکتهای مردمی ستاد مبارزه با مواد مخدر کشور یاد آورشد:  در حال حاضر 852 مركز غیر مجاز درمان معتادین در سطح كشور وجود دارد كه از این تعداد 400 مركز به علت رفتار های غیر انسانی پلمپ و مابقی در حال دریافت مجوزها هستند.

دین پرست گفت: باید به مناطق آلوده بیشتر توجه شود و خدمات درمانی به این مناطق سوق داده شوند.

وی ادامه داد: در استان باید کمیته اموال فعال شود تا اموال مصادره شده از قاچاقچیان در امر اشتغالزایی استفاده شود.

کد مطلب 2042992

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