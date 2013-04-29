منطقه گردشگری تنگ گنجه ای یاسوج پاکسازی شد

به گزارش خبرنگار مهر، این افراد گروهی از خبرنگاران، هنرمندان، اساتید دانشگاهی، دانشجویان و ... بودند که صبح دوشنبه به صورت خودجوش به همراه خانواده های های خود اقدام به جمع آوری زباله ها در این منطقه زیبا کردند.

عده ای از گردشگران این منطقه تفریحی نیز این گروه را در جمع آوری زباله ها و پاکسازی تنگ گنجه ای یاری کردند.

این گروه هدف از این اقدام خود را نهادینه کردن فرهنگ پاسداری از طبیعت و حفاظت از محیط زیست عنوان کردند.

پاکسازی سایر مناطق گردگشری و طبیعی شهر یاسوج نیز در برنامه های آینده این گروه قرار گرفته است.

منطقه زیبای تنگ گنجه ای در کیلومتر 15 جاده یاسوج به سی سخت قرار دارد و وجود درختان فراوان و رودخانه ای زلال و روان بر زیبایی های آن افزوده است.

در فصل بهار طبیعت زیبای یاسوج میزبان خیل عظیم گردشگران است اما به دلیل عدم رعایت مسائل زیست محیطی، به بخشی از این طبیعت زیبا آسیب وارد می شود.