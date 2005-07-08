مهمترين اخبار جهان از شب گذشته

- كنفرانس بين المللي منع و تكثير سلاحهاي هسته اي در سئول برگزار شد
- پاكستان در پي بدست آوردن نيروگاه هسته اي نيست
- سفير چين در ژنو اعلام كرد بايد به كشورهاي غير اتمي از سوي كشورهاي اتمي امنيت داده شود
-سران كشورهاي عرب انفجارهاي لندن را به شدت محكوم كردند
- منابع خبري از كشته شدن بيش از 50 نفر در انفجارهاي لندن خبر دادند
- مصر خبر اعزام سفير به عراق را تكذيب كرد
- عربستان سعودي اعدام سفير مصر درعراق را محكوم كرد
-ژاك شيراك رئيس جمهوري فرانسه گفت : انفجارهاي لندن همبستگي گروه هشت براي مبارزه با تروريست را تقويت كرد
- دانمارك نيروهاي خود را از عراق خارج نمي كند
-دولت اردن اعدام سفير مصر درعراق را محكوم كرد
- به دنبال انفجارهاي لندن دولت مغرب تدابير شديد امنيتي وضع كرد
- توني بلر نخست وزير انگليس گفت : مجريان انفجارهاي لندن به نام اسلام دست به عمليات تروريستي مي زنند
نظر شما