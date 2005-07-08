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۱۷ تیر ۱۳۸۴، ۱۰:۵۷

مهمترين اخبار جهان از شب گذشته

سرويس بين الملل خبرگزاري "مهر": خلاصه مهم ترين خبرهاي جهان به نقل از خبرگزاري هاي خارجي از شب گذشته تاكنون بدين شرح است:

- كنفرانس بين المللي منع و تكثير سلاحهاي هسته اي در سئول برگزار شد

- پاكستان در پي بدست آوردن نيروگاه هسته اي نيست

- سفير چين در ژنو اعلام كرد بايد به كشورهاي غير اتمي از سوي كشورهاي اتمي امنيت داده شود

-سران كشورهاي عرب انفجارهاي لندن را به شدت محكوم كردند

- منابع خبري از كشته شدن بيش از 50 نفر در انفجارهاي لندن خبر دادند

- مصر خبر اعزام سفير به عراق را تكذيب كرد

- عربستان سعودي اعدام سفير مصر درعراق را محكوم كرد

-ژاك شيراك رئيس جمهوري فرانسه گفت : انفجارهاي لندن همبستگي گروه هشت براي مبارزه با تروريست را تقويت كرد

- دانمارك نيروهاي خود را از عراق خارج نمي كند

-دولت اردن اعدام سفير مصر درعراق را محكوم كرد

- به دنبال انفجارهاي لندن دولت مغرب تدابير شديد امنيتي وضع كرد

- توني بلر نخست وزير انگليس گفت : مجريان انفجارهاي لندن به نام اسلام دست به عمليات تروريستي مي زنند

کد مطلب 204300

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