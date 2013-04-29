  1. استانها
  2. خراسان رضوی
۹ اردیبهشت ۱۳۹۲، ۱۳:۰۷

صالح:

بازيكنان ایران براي شكست تیم پاكستان وارد زمين مي شوند

بازيكنان ایران براي شكست تیم پاكستان وارد زمين مي شوند

مشهد - خبرگزاري مهر: سرمربي تيم ملی فوتبال نونهالان ايران گفت: بازيكنان ما از روحيه بالايي برخوردار هستند و با هدف شكست دادن تيم ملي پاكستان وارد زمين خواهند شد تا مقتدرانه به دور بعد صعود كنند.

به گزارش خبرنگار مهر، حسين صالح صبح دوشنبه در محل جمع خبرنگاران اظهار كرد: تمرين هاي منظم و برگزاري جلسات فني در هر روز، نتيجه داد و تيم ما اكنون با تفاضل گل بهتر نسبت به پاكستان در صدر جدول قرار دارد.

سرمربي تيم ملی فوتبال نونهالان ايران با اشاره به آمادگي تيم ملی پاكستان، تصريح كرد: قطعا بازي امروز ما با پاكستان يكي از سخت ترين بازي هاي تيم ايران در اين رقابت هاست چرا كه این تیم هم از نظر توان بدني و هم از لحاظ قدرت پا به توپ بازیکنانش از سطح قابل قبولی برخوردار است.

صالح درباره بازي ملي پوشان كشورمان با قيرقيزستان نيز گفت: در نيمه اول بازي اگر چه با 4 گل تكليف بازي را روشن كرديم اما از كار شاگردانم راضي نبودم و در بين دو نيمه برنامه هاي كادر فني مجددا به آن ها يادآوري شد كه با پيروي از دستورات در نيمه دوم علاوه بر ثمر به رساندن 5 گل ديگر به اهداف فني خود نيز دست يافتيم.

وي از عملكرد ملي پوشان نونهال كشورمان در طول رقابت ها ابراز رضايت كرد و افزود: در مدت سه ماهي كه اين تيم را بدست گرفته ام با برگزاري 13 بازي تداركاتي و تمرين هاي ويژه، شناخت خوبي را از بازيكنانم بدست آورده ام و در بازي پاكستان از تمام قابليت هاي آن ها استفاده خواهيم كرد.

 

کد مطلب 2043001

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها