بازيكنان ایران براي شكست تیم پاكستان وارد زمين مي شوند

به گزارش خبرنگار مهر، حسين صالح صبح دوشنبه در محل جمع خبرنگاران اظهار كرد: تمرين هاي منظم و برگزاري جلسات فني در هر روز، نتيجه داد و تيم ما اكنون با تفاضل گل بهتر نسبت به پاكستان در صدر جدول قرار دارد.

سرمربي تيم ملی فوتبال نونهالان ايران با اشاره به آمادگي تيم ملی پاكستان، تصريح كرد: قطعا بازي امروز ما با پاكستان يكي از سخت ترين بازي هاي تيم ايران در اين رقابت هاست چرا كه این تیم هم از نظر توان بدني و هم از لحاظ قدرت پا به توپ بازیکنانش از سطح قابل قبولی برخوردار است.

صالح درباره بازي ملي پوشان كشورمان با قيرقيزستان نيز گفت: در نيمه اول بازي اگر چه با 4 گل تكليف بازي را روشن كرديم اما از كار شاگردانم راضي نبودم و در بين دو نيمه برنامه هاي كادر فني مجددا به آن ها يادآوري شد كه با پيروي از دستورات در نيمه دوم علاوه بر ثمر به رساندن 5 گل ديگر به اهداف فني خود نيز دست يافتيم.

وي از عملكرد ملي پوشان نونهال كشورمان در طول رقابت ها ابراز رضايت كرد و افزود: در مدت سه ماهي كه اين تيم را بدست گرفته ام با برگزاري 13 بازي تداركاتي و تمرين هاي ويژه، شناخت خوبي را از بازيكنانم بدست آورده ام و در بازي پاكستان از تمام قابليت هاي آن ها استفاده خواهيم كرد.