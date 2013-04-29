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۹ اردیبهشت ۱۳۹۲، ۱۳:۲۲

کارگران بسیجی نمونه لرستان تجلیل شدند

کارگران بسیجی نمونه لرستان تجلیل شدند

خرم آباد - خبرگزاری مهر: طی مراسمی به مناسبت 9 اردیبهشت روز بسیج کارگری، کارگران بسیجی نمونه استان لرستان تجلیل شدند.

به گزارش خبرنگار مهر، طی مراسمی با حضور مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی، معاون فرهنگی و اجتماعی دانشگاه لرستان، رئیس سازمان بسیج کارگری لرستان و دیگر مسئولان استانی از کارگران نمونه بسیجی این استان تجلیل به عمل آمد.

در این مراسم از شش کارگر نمونه بسیجی استان از سوی سازمان بسیج کارگری لرستان تقدیر شد.

بنا بر این گزارش همچنین در گردهمایی بزرگ کارگران بسیجی استان لرستان چهار کارگر ورزشکار و بسیجی لرستان نیز مورد تقدیر قرار گرفتند.

این مراسم به مناسبت 9 اردیبهشت ماه روز بسیج کارگری برگزار شد.

کد مطلب 2043011

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