گفتگوی در گوشی صالحی و مصلحی/ شایعه حضور نصرالله در تهران

به گزارش خبرنگار مهر ، ششمین اجلاس بیداری اسلامی با عنوان علما و بیداری اسلامی و شعار همه با هم به سوی تمدن اسلامی، صبح امروز در محل سالن اجلاس سران آغاز شد.

مراسم افتتاحیه این اجلاس دو روزه همراه با حاشیه هایی بود:

* از حدود یک ساعت پیش از آغاز مراسم علما و روحانیون اسلامی و برخی از مقامات جمهوری اسلامی ایران وارد سالن شدند.

* ابوترابی فرد نایب رئیس مجلس و کاندیدای احتمالی ریاست جمهوری، حسینی وزیر ارشاد، رئیسی معاون اول قوه قضائیه، مصلحی وزیر اطلاعات، محسنی اژه ای سخنگوی قوه قضائیه، علی اکبر صالحی وزیر امور خارجه، میرتاج الدینی معاون رئیس جمهور، آیت الله تسخیری مدیرکل مجمع تقریب مذاهب و عده ای از نمایندگان مجلس برخی از مقاماتی بودند که به تدریج وارد سالن شدند.

* علی اکبر صالحی وزیر امور خارجه کشورمان پس از سلام و احوالپرسی با برخی از علمای اسلامی و همچنین مقامات در کنار وزیر اطلاعات نشست که البته مدتی مشغول گفتگو با هم بودند که گاهی اوقات نیز مصلحی با گرفتن دست خود بر روی دهانش کنار گوش صالحی چیزهایی عنوان می کرد که بعضی از این مطالب باعث خنده هر دو می شد.

* از حاشیه های دیگر ورود میرتاج الدینی بودکه با وجود آنکه رئیسی، ابوترابی، حسینی، مصلحی و صالحی به ترتیب کنار یکدیگر نشسته بودند میرتاج الدینی در بدو ورود با رئیسی سلام و احوالپرسی کرد و بدون صحبت با ابوترابی فرد به سمت صالحی و مصلحی برای احوالپرسی رفت. میرتاج الدینی پس از نشستن بر صندلی خود به صورت نیم خیز به ابوترابی فرد سلام و علیک کردند البته پس از سخنرانی مقام معظم رهبری و هنگام خروج آنها دقایقی با هم گفتگو می کردند.

* آیت الله مهدوی کنی رئیس مجلس خبرگان، آیت الله محمدی گلپایگانی رئیس دفتر رهبر معظم انقلاب و آیت الله جنتی رئیس شورای نگهبان آخرین نفراتی بودند که دقایقی بعد از علی اکبر ولایتی دبیر کل مجمع جهانی بیداری اسلامی و پیش از ورود مقام معظم رهبری وارد سالن اجلاس شدند.

* ابراهیم جعفری نخست وزیر سابق عراق، نمایندگان جنبش فتح و حماس در ایران و دیگر اعضای هیات رئیسه مجمع بیداری اسلامی کسانی بودند که در ردیف جلو و در کنار آیت الله مهدوی کنی، آیت الله گلپایگانی و ... نشستند.

* رهبر معظم انقلاب با همراهی آیت الله تسخیری و آیت الله اراکی وارد سالن شدند و ورود ایشان همراه با صلوات حضار و همچنین پخش سرود جمهوری اسلامی ایران بود. پس از جلوس رهبری آیاتی از کلام الله مجید تلاوت شد.

* مقام معظم رهبری در سخنرانی خود درباره بیداری اسلامی و اینکه بیداری اسلامی حقیقتی است که اکنون در سراسر دنیای اسلام می توان نشانه های آن را دید صحبت کردند. ایشان در سخنان شان به مساله فلسطین، بحرین، سوریه، دخالت غرب و تقلید کشورهای اسلامی از غرب اشاره فرمودند.

* پس از پایان سخنان مقام معظم رهبری ایشان از محل جایگاه به سمت سالن حرکت کردند تا با علمای اسلامی سلام و احوالپرسی کنند.

* علمای اسلامی شرکت کننده در اجلاس به محض ورود رهبری به داخل سالن برای بوسیدن و نزدیک شدن به رهبر معظم انقلاب هجوم آوردند و چفیه رهبری به یادگار گرفته شد.

* رهبر معظم انقلاب با وجود ازدحام زیاد با روی خوش با حضار احوالپرسی کردند و از درب دیگر سالن محل اجلاس را ترک کردند.

* بعد از پایان سخنرانی مقام معظم رهبری مقامات کشورها نیز سالن را ترک کردند و تنها وزیر امور خارجه در سالن باقی ماند که تا دقایقی همچنان با میهمانان اجلاس مشغول گفتگو بود.

* در ادامه مراسم افتتاحیه اجلاس علما و بیداری اسلامی هیات رئیسه مجمع جهانی بیداری اسلامی آیت الله تسخیری، مولانا سمیع الحق، آصف محسنی، راویل عین الدین، محمد عثمان صالح، علی اکبر ولایتی، ابراهیم جعفری، شیخ احمد الزین، مولوی اسحاق مدنی در جایگاه استقرار هیات رئیسه حضور پیدا کردند و علی اکبر ولایتی به عنوان دبیر کل مجمع بیداری اسلامی سخنرانی کرد.

* از صبح امروز یکی از اخباری که درباره این اجلاس منتشر شده و سایت مجمع جهانی بیداری اسلامی نیز آن را منتشر کرده است حضور سید حسن نصرالله در مراسم است که البته تا کنون یعنی تا حدود ظهر هنوز سید حسن نصرالله حضور پیدا نکرده اما برخی از مسئولان اجلاس می گویند که این خبر به آنها نیز رسیده است و نمی توانند این خبر را تکذیب و یا تایید کنند.

* اجلاس علما و بیداری اسلامی تا فردا ادامه خواهد داشت و بعدازظهر امروز نشست های کمیته های شش گانه برگزار خواهد شد.

* ابوترابی فرد، علی اکبر ولایتی در این مراسم دو کاندیدای احتمالی ریاست جمهوری بودند که تا وقت خروج ابوترابی فرد بینشان گفتگویی در نگرفت.

* ابوترابی فرد تا پیش از سخنرانی رهبری مشغول نوشتن متنی بر روی کاغذ بود که بیشتر به نظر می رسید مشغول آماده کردن من سخنرانی انتخاباتی خود برای بعد از این مراسم است.

* مجید انصاری فعال اصلاح طلب نیز در مراسم افتتاحیه اجلاس جهانی بیداری اسلامی حضور داشت.