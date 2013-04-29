تکذیب سیاسی بودن اطلاعیه انتخاباتی دفتر موسیقی/ اخطار به هنرمندان بدون مجوز

علیرضا پاشایی در گفتگو با خبرنگار مهر با اعلام این خبر افزود: از روز گذشته که اطلاعیه دفتر موسیقی منتشر شد بسیاری از دوستان کم لطفی کرده و صدور آن را اقدامی سیاسی از سوی ما قلمداد کردند در حالیکه انتشار این اطلاعیه تاکیدی دوباره به هنرمندانی بود که علاقهمند به فعالیتهای انتخاباتی در ستادهای تبلیغاتی هستند. اینکه ما به هنرمندان از طریق این اطلاعیه اعلام دوباره کردیم که اگر مایل به برپایی کنسرت در چارچوب فعالیتهای تبلیغاتی ستادها هستند باید مجوز آن را حتما دریافت کنند و ما هم در صدور این مجوزها بعد از بررسی تسریع خواهیم داشت، امری عادی و کاملا غیرسیاسی است.
وی ادامه داد: به طور حتم عدم دریافت مجوز کنسرت از دفتر موسیقی وزارت ارشاد برای هنرمندانی که مایل به برگزاری کنسرت برای ستادهای انتخاباتی هستند تبعاتی دارد که متوجه برگزارکنندگان کنسرت خواهد شد و این وظیفه ذاتی دفتر موسیقی است که در آستانه انتخابات این موارد را اطلاعرسانی کند.
مدیر دفتر موسیقی وزارت ارشاد با اشاره به حاشیههایی که بعد از صدور این اطلاعیه به وجود آمده است، خاطرنشان کرد: متاسفانه برخی از دوستان بعد از انتشار این اطلاعیه تفسیر بهرای کردند و مواردی را بیان کردند که نشات گرفته از کملطفی است. به همین دلیل لازم است از اینجا تاکید کنم شائبه سیاسی بودن این اطلاعیه به هیچ عنوان صحت ندارد و ما این اطلاعیه را صرفا برای هنرمندانی صادر کردیم که در فعالیتهای انتخاباتی حضور دارند؛ چراکه هرگونه برگزاری کنسرت از سوی این عزیزان در ستادهای انتخاباتی منوط به دریافت مجوز قانونی است.
پاشایی در بخش پایانی صحبتهایش به برگزاری نشست خبریاش طی روزهای آینده اشاره کرد و گفت: موضوع استودیوها و هولوگرام از جمله مباحثی است که طی هفتههای اخیر به شدت مورد توجه فعالان عرصه موسیقی قرار گرفته و سوالات زیادی را هم در اذهان به وجود آورده از این رو در نشست خبری که طی روزهای آینده خواهم داشت ضمن تشریح و معرفی فعالیتهای دفتر موسیقی به سوالات اهالی رسانه پیرامون مباحث و موضوعات روز موسیقی ایران پاسخ میدهم.
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