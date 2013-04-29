ارتباط هپاتیت B و رفتارهای پرخطر جنسی/ وضعیت هپاتیت C در کشور

به گزارش خبرنگار مهر، دکتر سیدموید علویان روز دوشنبه در نشست خبری پنجمین کنگره بین المللی هپاتیت تهران اظهار داشت: وضعیت ما به لحاظ بیماری هپاتیت B خوب گزارش شده است به طوریکه از سال 73 که واکسن هپاتیت B برای افراد پرخطر، نوزدان و شاغلین حوزه سلامت استفاده شده است، شیوع این بیماری در کشور کمتر شده است. به طوریکه الان افراد زیر 20 سال در مقابل هپاتیت B واکسینه شده اند.

وی با بیان این مطلب که قبل از انقلاب شیوع هپاتیت B در کشور بالای 7 درصد بود، اظهار داشت: بعد از سال 73 شیوع این بیماری در برخی از نقاط کشور به زیر نیم درصد رسیده و هپاتیت B جزو بیماریهای کنترل شده است.

دبیر علمی پنجمین کنگره بین المللی هپاتیت تهران از اعتیاد تزریقی و رفتارهای پرخطر جنسی به عنوان عوامل انتقال هپاتیت B نام برد و گفت: تا زمانی که آموزش و مداخلات به صورت علمی تعریف نشود نباید به فکر کنترل بیماری ها باشیم.

وی با اعلام اینکه افزایش رفتارهای پرخطر می تواند از عوامل انتقال هپاتیت B باشد گفت: البته این موضوع باعث نمی شود که مبتلایان به هپاتیت B نتوانند ازدواج کنند و یا اینکه بچه دار شوند اما توصیه ما این است که بیشتر از 2 بچه نداشته باشند.

علویان با اعلام اینکه شیوع این بیماری در سنین 20 تا 50 سال مشاهده می شود از غربالگری زنان باردار به عنوان یکی از برنامه های کنترل بیماری هپاتیت B در کشور نام برد.

رئیس مرکز تحقیقات گوارش و کبد در ادامه به هپاتیت C در کشور اشاره کرد و گفت: از سال 75 که غربالگری هپاتیت C را در کشور انجام داده ایم توانسته ایم نسبت به وضعیت این بیماری اطلاعاتی به دست بیاوریم.

وی با علام اینکه بیماران تالاسمی تا 20 درصد و بیماران هموفیلی تا 40 درصد و همچنین بیماران دیالیزی تا 15 درصد در کشور به هپاتیت C مبتلا هستند، افزود: معتادان تزریقی تا 60 درصد ممکن است مبتلا به هپاتیت C شوند.

علویان مخزن بیماری هپاتیت C را در گروههای پرخطر عنوان کرد و گفت: بیماران دیالیزی، تالاسمی، هموفیلی و کسانی که قبل از سال 75 خون گرفته اند به عنوان مخزن هپاتیت C تلقی می شوند.

وی در ادامه به درمان هپاتیت C در بیماران هموفیلی و تالاسمی در کشور اشاره کرد و گفت: در 5 سال اخیر بیش از 3 هزار نفر از بیماران هموفیلی و تالاسمی مبتلا به هپاتیت C در کشور شناسایی و به صورت رایگان تحت درمان قرار گرفته اند.

دبیر علمی پنجمین کنگره بین المللی هپاتیت تهران با اعلام اینکه حدود 4 هزار بیمار هموفیلی و تالاسمی متبلا به هپاتیت C در کشور داریم، افزود: روند درمان این بیماران بیش از 60 درصد موفقیت آمیز بوده و باعث ریشه کنی هپاتیت C در آنها شده است.

پنجمین کنگره بین المللی سالانه هپاتیت تهران از 25 تا 27 اردیبهشت ماه جاری در سالن غرضی بیمارستان میلاد برگزار می شود.