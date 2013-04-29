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۹ اردیبهشت ۱۳۹۲، ۱۲:۳۱

6 هزار دلار از تولیدات تعاونیهای لرستان صادر شد

6 هزار دلار از تولیدات تعاونیهای لرستان صادر شد

خرم آباد - خبرگزاری مهر: مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان لرستان از صادرات شش هزار دلار از تولیدات تعاونیهای این استان خبر داد.

حامد ویسکرمی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: طی سال گذشته بیش از شش هزار و 200 دلار از تولیدات تعاونیهای استان لرستان به کشورهای خاورمیانه و اروپا صادر شد.

وی با اشاره به پرداخت تسهیلات اشتغالزا به تعاونیهای استان لرستان گفت: خوشبختانه لرستان در سال گذشته در زمینه پرداخت میزان تسهیلات اشتغالزا به تعاونیها رتبه اول در کشور را به خود اختصاص داد.

مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان لرستان با اشاره به پرداخت 32 میلیارد و 900 میلیون تومان تسهیلات اشتغالزا از سوی بانک توسعه تعاون لرستان به متقاضیان بیان داشت: همچنین طی سال گذشته از طریق صندوق توسعه ملی بیش از 10 میلیارد تومان به تعاونیهای لرستان پرداخت شد.

ویسکرمی به ارائه آموزشهای تخصصی اقتصادی به تعاونی های استان اشاره کرد و بیان داشت: در سال گذشته 62 هزار و 491 نفر ساعت آموزش به تعاونی های استان داده شده است.

کد مطلب 2043018

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