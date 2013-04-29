دستور صریح وزیر بهداشت برای بهبود كيفيت نان

به گزارش خبرگزاری مهر، دکتر محمد حسن طریقت منفرد اظهار داشت: آرزویم این است که بتوانم در مدت وزارتم کیفیت نان را افزایش دهم چون معتقدم این کار شدنی است و من برای افزایش کیفیت نان از هیچ تلاشی فروگذار نخواهم کرد.

وی در ادامه بر اهمیت غنی سازی نان مصرفی مردم تأکید کرد و افزود: اگر ما بتوانیم گندم و جوی سبوس دار غلات سالم را به دست مردم برسانیم کار مهمی در جهت سالم سازی نان انجام داده ایم.

وزیر بهداشت ادامه داد: باید روشی را در پیش بگیریم تا نان سالم و مغذی به دست مردم برسد.

طریقت منفرد، تهیه و اعلام الگويي از يك نان سالم به وزارت صنعت، معدن و تجارت، تشکیل كارگروه تخصصي ارتقاء كيفيت نان متشكل از نمايندگان واحدهاي مرتبط به منظور ارائه راهكارهاي اجرايي بهبود كيفيت نان در كوتاه ترين زمان ممكن و پیگیری برنامه غني سازي آرد با ساير مواد مغذي از جمله روي، كلسيم و ويتامين D ، توسعه، فرهنگ سازي مناسب براي مصرف نان سالم توسط واحدهاي مرتبط، حمایت از توسعه نانهاي صنعتي در كشور و پايش و كنترل عوامل مخاطره آميز نان در نانهاي سنتي را از مهمترین مواردی عنوان کرد که باید در دستور کار قرار گیرد و خواستار هر چه سریعتر اجرای این برنامه در کل کشور شد.

در جلسه بررسی وضعیت امنیت غذا و تغذیه بر بهبود كيفيت نان نمايندگاني از معاونت بهداشت، دفتر بهبود تغذيه جامعه، مركز سلامت محيط و كار، معاونت غذای سازمان غذا و دارو، انستيتو تحقيقات تغذيه اي و صنايع غذايي كشور و اعضاء هيئت علمي دانشگاههاي علوم پزشكي تهران، شهيد بهشتي و ايران و مدير عامل موسسه تغذيه ، توسعه و سلامت حضور داشتند.