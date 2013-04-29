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۹ اردیبهشت ۱۳۹۲، ۱۲:۳۲

دبیر اعلام کرد:

27 هزار فرصت شغلی در اردبیل ایجاد شد/ تحقق 180 درصدی اشتغال

27 هزار فرصت شغلی در اردبیل ایجاد شد/ تحقق 180 درصدی اشتغال

اردبیل – خبرگزاری مهر: فرماندار اردبیل گفت: بیش از 27 هزار و 614 فرصت شغلی طی سال گذشته در مرکز استان ایجاد شده است.

به گزارش خبرنگار مهر، کاظم دبیر پیش از ظهر دوشنبه در جلسه کارگروه اشتغال و سرمایه گذاری شهرستان اردبیل اضافه کرد: این درحالی است که میزان تعهد اشتغال اردبیل در سال گذشته 15 هزار و 301 نفر بود.

وی با اشاره به تحقق 180 درصدی تعهد اشتغال در این شهرستان یادآور شد: این مهم با همکاری دستگاههای ذیربط و پیگیریهای منظم و مستمر و تشکیل جلسات و اجرای مصوبات محقق شده است.

فرماندار اردبیل همچنین از پرداخت 41 میلیارد و 700 میلیون ریال تسهیلات از محل قرض الحسنه بانکها به هزار و 80 طرح معرفی شده در قالب مشاغل خانگی خبر داد.

وی بیان داشت: با مدیریت و برنامه ریزی منظم و هماهنگی با بانکهای مرتبط و دستگاههای ذیربط و بررسی راهکارهای مناسب جهت پرداخت این وام ها، این روند را می توان با رویه بهتر ادامه داد.

دبیر با اشاره به معرفی 38 طرح از محل مانده اعتبارات بنگاههای زودبازده با تسهیلات حدود 160 میلیارد ريال و با اشتغال زایی 702 نفر به بانکهای عامل افزود: با توجه به پتانسیل بالای سرمایه گذاری و اشتغال در شهرستان اردبیل می توان به سرمایه گذاری و تولید و اشتغال پایدار دست یافت.

کد مطلب 2043029

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