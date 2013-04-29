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۹ اردیبهشت ۱۳۹۲، ۱۸:۳۳

آل اسحاق با مهر مطرح کرد:

طراحی مکانیزم جدید برای رسیدن به کاندیدای واحد/ ائتلاف را قبول ندارم

طراحی مکانیزم جدید برای رسیدن به کاندیدای واحد/ ائتلاف را قبول ندارم

کاندیدای ائتلاف پنج نفره با بیان اینکه بلوک بندی های انجام شده در جریان اصولگرایی را قبول ندارد، خبر از طراحی مکانیزمی برای رسیدن به کاندیدای هائی در جریان اصولگرایی داد و گفت: مذاکراتی با جامعتین و تک تک کاندیداها در حال انجام است که امیدواریم قبل از ثبت نام این سازوکار نهائی شود.

یحیی آل اسحاق در گفتگو با خبرنگار مهر، با بیان اینکه مجموعه شرایط و اقتضائات صحنه انتخابات حکم می کند که برای یک انتخاب درست توسط مردم باید به وحدت برسیم، اظهارداشت: ما اعتقاد داریم باید تمام کاندیداهای اصولگرا به وحدت برسند، لذا نه تنها ائتلاف 5 نفره بلکه تمام اصولگرایان باید به سمت وحدت و کاهش تعداد کاندیداها پیش روند.

کاندیدای ائتلاف 5 نفره، با تاکید براینکه بلوک بندیهای موجود را قبول ندارد و تمام کاندیداهای اصولگرا را در یک بلوک می داند ، افزود: اولویت این است که جای اینکه به ائتلاف 5 نفره فکر کنیم باید به فکر کل مجموعه اصولگراها باشیم، تا از تکثر به وحدت برسیم.

وی در پاسخ به این سوال که آیا به نتیجه ائتلاف 5 نفره پایبند هستید؟ گفت: من تنهابه ائتلاف اصولگرایان پایبند هستم و مجموعه اصولگرایان را در یک بلوک می دانم.

آل اسحاق خبر از طراحی مکانیزمی برای رسیدن به کاندیدای نهائی در جریان اصولگرایی داد و گفت: اقداماتی درحال اجراست و مذاکراتی با جامعیتن و تک تک کاندیداها اعم از ائتلاف 5 نفره و پیشرفت و مستقل ها و کاندیداهای جبهه پایداری در حال انجام است که امیدواریم قبل از ثبت نام این سازوکار نهائی شود.

کاندیدای ریاست جمهوری،بابیان اینکه بهترین مکانیزم رسیدن به کاندیدای حداکثری قبل از ثبت نام  است، خاطرنشان کرد: برای جلوگیری از ضایعات و رفت و آمد هایی که صورت می گیرد و نیروی انسانی که برای هریک از کاندیداها کار می کنند بهتر است که قبل از ثبت نام این انتخاب صورت گیرد.

کد مطلب 2043033

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