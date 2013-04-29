ترکیب تیم اعزامی به مسابقات جایزه بزرگ آسیا مشخص شد

به گزارش خبرگزاری مهر و به نقل از فدراسیون دوومیدانی، مسابقات جایزه بزرگ آسیا 14 اردیبهشت ماه در بانکوک تایلند آغاز می شود. رضا قاسمی در ماده 100 متر، سجاد هاشمی در 400 متر، احمد فرود و حسین کیهانی در 3000 متر، امیر حسین زاده رهبر در پرش ارتفاع به همراه فرزانه فصیحی در ماده 100 متر و مریم طوسی در 400 متر، به همراه احمد گودرزی به عنوان مربی نفرات اعزامی به این رقابت ها می باشند.

تیمور غیاثی مدیر تیم های ملی در خصوص این مسابقات گفت: مسابقات جایزه بزرگ آسیا به میزبانی یکی از کشورهای شرق آسیا هر ساله در سه مرحله برگزار می شود که ملی پوشان کشورمان در دو مرحله این رقابت ها حضور خواهند داشت.

وی تصریح کرد: 14 اردیبهشت ماه دوومیدانی کاران کشورمان در بانکوک و 18 اردیبهشت در چانگوری تایلند به مصاف حریفان خود خواهند رفت.