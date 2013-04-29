زنان باید از مسائل سیاسی و تربیتی روز آگاهی یابند/ تربيت فرزند شايسته كمتر از كار رياست جمهوري نيست

به گزارش خبرنگار مهر، آيت الله غياث الدين طه محمدي ظهر دوشنبه در نخستين همايش "زن حماسه ساز سياست و بصيرت" كه در سالن اجتماعت اداره تبليغات اسلامي همدان برگزار شد، افزود: با توجه به نزديك بودن انتخابات رياست جمهوري و شوراهای شهر و روستا زنان و بانوان جامعه باید بيش از پيش از مسائل سياسي روز آگاهي يابند.

وي با اشاره به حديث امام صادق (ع) در مورد اينكه بيشترين خير و بركت جامعه از طرف بانوان است، اظهار داشت: اگر خير و بركت جامعه 100باشد، 60مورد آن مربوط به زنان و 40 مورد مربوط به مردان است.

وي ادامه داد: حضور زنان در جامعه و حضور آنان در مسائل سياسي، بدين معنا نيست كه زن كار خانه داري را رها كرده و به دنبال كار بيرون ازخانه رود، بلكه زنان با تربيت فرزندان شايسته و آگاه مي توانند، در پيشبرد اهداف جامعه و نظام موثر واقع شوند.

آيت الله محمدي با بيان اينكه تربيت فرزند شايسته كمتر از كار رياست جمهوري نيست، افزود: زنان بايد از مسائل، ديني، عبادي، آگاهي داشته و در تربيت فرزندان خود بر اساس مسائل روز تلاش كنند.

وي با اشاره به اينكه برخي زنان، از پوشش غربي تقليد مي كنند، تاكيد كرد: اينان نمي دانند چه كلاهي سرشان رفته و خود را در حد يك كالا پايين آورده اند.

نماینده ولی فقیه در استان و امام جمعه همدان عنوان داشت: اگر هر زني عفاف و حرمت خويش را حفظ كند، هيچ مردي نمي تواند به او تعرض كند.

وي با بیان اینکه بانوان شيعه مذهب، تكليف سنگيني دارند، گفت: جهاد در راه خدا و به دنيا آوردن فرزند و سپس يك عمر تربيت فرزنداني كه قرار است، راه شيعه را ادامه دهند، وظیفه ای بزرگ است.

وي افزود: در پيروزي انقلاب اسلامي اگر زنان ما دوش به دوش مردان نبودند، اين انقلاب به پيروزي نمي رسيد.

آيت الله محمدي اضافه كرد: حضرت فاطمه (س)و حضرت زينب(س)،آمدند تا شخصيت واقعي زن و كرامت واقعي زن را بيان كنند.

وي در پايان سخنانش در مورد امر ازدواج افزود: در دين اسلام به امر ازدواج بسيار تاكيد شده و مادران وظيفه دارند، فرزندانشان را به امر ازدواج ترغيب كنند.