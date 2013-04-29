اعضای شورای اتحادیه فوتبال 18 تیمی ماندن لیگ برتر را امضا کردند

به گزارش خبرنگار مهر، نشست ماهیانه اعضای شورای مرکزی اتحادیه فوتبال، صبح امروز دوشنبه با حضور صادق درودگر مدیرعامل باشگاه ملوان، محمدرضا فروغی مدیر عامل باشگاه گهر، جعفر جعفری مدیرعامل باشگاه فجر سپاسی شیراز، ناصر شهبازی مدیر عامل باشگاه مس، خسرو ابراهیمی مدیر عامل باشگاه ذوب آهن، میر معصوم مدیر عامل مس سرچشمه، عبدالمجید رمضانی مدیر عامل باشگاه پاس، مددی نماینده باشگاه پیکان، بیگدلی مدیر عامل باشگاه راه آهن، عابدینی مدیر عامل باشگاه داماش، حسین جباری زاده مدیر عامل باشگاه آلومینیوم و نمایندگان برخی از باشگاه های لیگ برتری و برخی باشگاه های لیگ آزادگان در محل اتحادیه فوتبال برگزار شد.

قرار بود در این نشست 18 تیمی ماندن رقابت های لیگ برتر، طرح نظام جامع باشگاه داری، بحث تبانی در فوتبال و تعیین زمان و مکان انتخابات تعیین رئیس شورای مرکزی اتحادیه فوتبال مورد بحث قرار گیرد که به دلیل طولانی شدن مبحث تعداد تیم های لیگ برتری در فصل آینده رقابت های لیگ برتر علاوه بر این موضوع فقط به موضوع تبانی در فوتبال به طور کلی پرداخته شد.

در این نشست همه حاضرین به غیر از صادق درودگر مدیر عامل باشگاه ملوان موافق 18 تیمی ماندن لیگ برتر بودند و عدله و مستندات خود را در این خصوص ارائه و بیان کردند.

صادق درودگر که مخالف 18 تیمی ماندن لیگ برتر در فصل آینده بود دلیل خود را احترام به قانونی که در گذشته مصوب شده بیان کرد و گفت: اگر بحث 18 تیمی ماندن لیگ برتر به تصویب برسد سال آینده نیز شاهد مسائل و تغییرات مشابه خواهیم بود و دیگر بحث احترام به قوانین و مقررات مطرح نخواهد بود.

در پایان این نشست همه اعضای حاضر به غیر از باشگاه ملوان مصوبه 18 تیمی ماندن رقابت های لیگ برتر را برای ارائه به فدراسیون فوتبال و سازمان لیگ به امضا رساندند.

یکی دیگر از موضوعاتی که در این نشست دقایقی مورد بحث قرار گرفت، مبحث فوتبال پاک و عاری از تبانی بود که رئیس اتحادیه فوتبال در این خصوص تاکید کرد: AFC در گذشته 50 امتیاز را برای فدراسیون های عضو خود در نظر گرفته بود که در حال حاضر این 50 امتیاز به 100 امتیاز افزایش پیدا کرده است. بنابراین فدراسیون فوتبال و هیات رسیدگی به تخلفات حرفه ای وظیفه دارند هرگونه گزارش و مستنداتی در خصوص مبحث تبانی در فوتبال را به طور جدی پیگیری کنند.