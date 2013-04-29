توجه به مناطق آلوده در زنجان در حوزه پیشگیری بسیار مهم است

فیروز احمدی در گفتگو با خبرنگار مهر، اعتیاد را یک بلای خانمان سوز اعلام کرد و گفت: اجرای فعالیتهای فرهنگی و دینی در حوزه پیشگیری بسیار مهم است و خوب هم جواب می دهد .

وی اظهار داشت: رسانه ها در امر مهم و معضل اعتیاد می توانند موثر واقع شوند و با انعکاس اخبار و تولید فیلم و مستند جوانان و خانواده را نسبت به این بلای خانمان سوز آشنا کنند.

معاون سیاسی امنیتی استانداری زنجان یاد آور شد: افزایش ازدواج و کاهش طلاق در استان زنجان بسیار آمار مطلوبی است و بنابراین باید تمهیدات لازم صورت گیرد و برای جوانان بهبود یافته اشتغال و شرایط ازدواج مهیا شود تا دیگر به سمت اعتیاد نروند.

احمدی در ادامه یادآور شد: تشکیل تعاونی کشت و صنعت برای 500 نفر از بهبود یافتگان در 10 هکتار زمین بهترین حمایت از این افراد است و اشتغالزایی آنها را به همراه دارد و مانع بروز بسیاری از مشکلات می شود.

معاون سیاسی امنیتی استانداری زنجان تصریح کرد: اگربحث مبارزه با مواد مخدر جدی گرفته شود و پیشگیری با برنامه ریزی در دستور کار قرار گیرد اعتیاد به طور خیلی محسوسی کاهش می یابد.

احمدی در ادامه از رسانه ها خواست در اطلاع رسانی دقیق دقت کنند چرا که با نزدیکی به انتخابات با انعکاس اخبار نادرست اختشاش فکری در مردم ایجاد نشود .

آمار اعتیاد در استان باید دقیق باشد

معاون سیاسی و امنیتی استاندار زنجان گفت: برای نتیجه دهی مطلوب فعالیت های پیش گیرانه در استان باید آمارهای دقیقی از اعتیاد در استان وجود داشته باشد.



احمدی وضعیت عملکرد شورای مواد مخدر استان را مطلوب ارزیابی کرد و اظهار داشت: در راستای فعالیت های پیشگیرانه کارهای فرهنگی برای مقابله با اعتیاد طبق آخرین ارزیابی صورت گرفته از ردیف «ب» به استان دوم در ردیف «الف» کشور ارتقا یافته ایم.



وی با تاکید بر اینکه استان زنجان در تمام شاخص های آسیب هاب اجتماعی و جرایم و غیره جزو استان های پاک محسوب می شود افزود: در زمینه مصرف مواد مخدر در بین دانشجویان و دانش آموزان استان رتبه پایین تری نسبت به کشور دارد و جزو استان های پاک می باشیم.



معاون سیاسی و امنیتی استاندار زنجان با اشاره به لزوم ساماندهی مرکز آمار در حوزه اعتیاد در استان افزود: در حال حاضر در زمینه اعتیاد آمار کمی در استان وجود دارد که چندان نیز دقیق نمی باشد.



احمدی استفاده از سمن ها( نهاد های مردمی) در بحث موارد مخدر و رکارهای پیشگیرانه و فرهنگی را مطلوب دانست و ادامه داد: تشکیل تعاونی نیز می تواند در این راستا به ویژه در زمینه ایجاد اشتغال برای معتادان مفیذ واقع شود.



وی گفت: اتاق فکر نیز در زمینه فعالیت های فرهنگی و پیشگیرانه از مصرف مواد مخدر راه اندازی شده است.