240 هزار تن به ظرفيت توليدات گلخانه اي كشور افزوده مي شود

به گزارش خبرگزاري مهر ، معاون فني و اجرايي سازمان جهاد كشاورزي استان خوزستان با بيان اين مطلب افزود: اعتبار ساخت هفت مجتمع گلخانه اي در استان خوزستان 19 ميليارد ريال برآورد شده كه با بهره برداري از آنها مجموع سطح مجتمع هاي گلخانه اي استان خوزستان به 600 هكتار خواهد رسيد .

علاقه بند گفت: اين مجتمع ها براي فارغ التحصيلان بخش كشاورزي در نظر گرفته شده كه علاوه بر افزايش توليد داخلي موجب ايجاد اشتغال نيز خواهد شد .

وي تصريح كرد: امسال مطالعات ايجاد گلخانه را در شوشتر و انديمشك انجام داديم و در شهرهاي اهواز، باغ ملك ، رامهرمز ، مسجد سليمان و دزفول نيز اعتبارات سال 84 مجتع هاي گلخانه اي را تدارك ديده ايم .

علاقه بند اظهار داشت: استان خوزستان با توجه به شرايط آب و هوايي كه دارد نخستين توليدات گلخانه اي كشور را كه شامل گوجه فرنگي و خيار است را روانه بازار مي كند .