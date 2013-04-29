صبای قم بر ماکو جوان غلبه کرد/ امید صبا به صعود امیدوار ماند

به گزارش خبرنگار مهر، دیدارهای دور رفت از مرحله مقدماتی مسابقات فصل جاری لیگ برتر فوتسال امید باشگاه های کشور شامگاه یکشنبه در حالی پایان یافت که تیم فوتسال امید صبای قم آخرین بازی خود در این مرحله را از تیم ماکو جوان برد.

تیم فوتسال امید صبای قم در این گروه در کنار تیم های میلاد تن کابن، شهرداری رشت، فولاد ماهان اصفهان، فرش آراء مشهد، لار جوان و ماکو جوان حضور داشت و بازی های تمام تیم های حاضر در این گروه به شکل دوره ای به انجام رسید.

میزبان دیدارهای دور رفت از گروه نخست مرحله مقدماتی مسابقات لیگ برتر فوتسال رده سنی امید باشگاه های کشور، تیم فوتسال امید فرش آراء مشهد بود که در سالن شهید بهشتی مشهد که همواره میزبانی بازی های مهم سالنی است از میهمانان خود پذیرایی کرد.

در پایان بازی های این گروه چهار تیم از جمع هفت تیم مدعی صعود، خود را از سه رقیب دیگر جدا کرده و به عنوان شانس های اصلی صعود به مرحله نیمه نهایی معرفی کردند که این تیم ها فولاد ماهان، شهرداری رشت، فرش آراء و صبای قم محسوب می شوند.

با این حال هنوز دیدارهای دور برگشت باقی مانده است و هر تیم باید در شش بازی دیگر مقابل حریفان خود به میدان برود تا سرانجام دو تیم از جمع هفت تیم حاضر در گروه اول مرحله مقدماتی به جمع دو تیم صعود کننده از گروه دوم این مرحله بپیوندد.

تیم فوتسال صبای قم که از پنج بازی قبل خود پیش از فرارسیدن روز پایان بازی های مرحله مقدماتی گروه نخست فوتسال امید باشگاه های برتر کشور سه باخت و دو پیروزی در کارنامه داشت برای اینکه از کورس مدعیان صعود عقب نماند در آخرین بازی خود با نتیجه ای سنگین تیم ماکو جوان را در هم کوبید.

در واقع پرگل ترین بازی دیدارهای گروه نخست در مشهد مقدس در مسابقه تیم های فوتسال امید صبای قم و ماکوجوان شکل گرفت و در حالی که 10 بار توپ مسابقه از خط دروازه های دو تیم عبور کرد، سرانجام این تیم صبای قم بود که با نتیجه جالب توجه هشت بر دو حریف خود را شکست داد.

صبای قم با کسب سه امتیاز این دیدار جمع امتیازات خود در پایان شش مسابقه دور رفت مرحله گروهی را به 9 امتیاز رساند تا همچنان به صعود امیدوار بماند.

