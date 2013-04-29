نخستين كارگاه هم افزايي پرده خواني رضوي درحوزه كودك و نوجوان برگزار شد

به گزارش خبرنگار مهر، علي اكبر حليمي صبح دوشنبه در جمع خبرنگاران اظهار كرد: این کارگاه با تصویب شورای فرهنگی استان به همت دبیر خانه نخستین جشنواره پرده خوانی رضوی و با مسئولیت کارشناس مسئول امور هنری استان برنامه ریزی و اجراشد.

مسئول دبيرخانه جشنواره پرده خواني رضوي گفت: پیشینه پرده خوانی و سوابق این هنر ایرانی اسلامی مذهبی، چیستی و چرایی آن و چگونگی اجرا به اجمال مورد بررسی قرار گرفت و کارکردهای آن در حوزه کودک و نوجوان به عنوان " قصه گویی نمایشی با ابزار " به بحث گذاشته شد.

حليمي اظهار كرد: طرح موضوع "جشنواره پرده خوانی رضوی" به عنوان یک فرصت برای بروز خلاقیت ها و آفرینشهای هنری مربیان و اعضای کانون در حوزه کودک و نوجوان، به ضرورت "هم افزایی و تبادل تجربیات قصه گویی نمایشی و پرده خوانی" که قبلا توسط همکاران استان اتفاق افتاده و موفقیت های خوبی هم داشته اشاره کرد.

وي گفت: مقرر شد در نشست های حوزه ای و کارگاهی دیگر با همراهی کارشناسان و مربیان با تجربه کانون و راهنمایی های اساتید قصه گویی نمایشی راهگشایی شود.

گفتني است جشنواره پرده خواني رضوي براي اولين بار در قالب جشنواره بين المللي امام رضا(ع) به ميزباني خراسان رضوي همزمان با دهه كرامت در مشهد برگزار مي شود وعلاقه مندان مي توانند آثار خود را تا 12تيرماه به دبيرخانه جشنواره ارسال كنند.