تشکیل شوراها تجلی مردم سالاری دینی و هدیه نظام به ملت است

به گزارش خبرنگار مهر، اکبر نیکزاد ظهر دوشنبه در همایش روز ملی شوراها در اردبیل اضافه کرد: شوراهای اسلامی علاوه بر فرصت خدمت به مردم، نهادی برخواسته از بطن مردم و تبلور اراده آنان در مدیریت شهرها و روستاها است.

وی شورا را منشا خدمات رسانی و اعضا شورا را نماینده ملت در عرصه سازندگی برشمرد و کاهش اشتباهات در برنامه ریزی های شهری، پیشرفت و رشد و تعالی، هم افزایی در عمران شهری و افزایش طول عمر مدیریت شهری را از ویژگی های این نهاد عنوان کرد.

استاندار اردبیل یادآور شد: بزرگترین ثمره شوراها قدرت انتخاب شهرداران است که با سلایق مختلف و با اشرافیت کامل صورت می گیرد و این مهم ماندگاری مدیریت شهری را به عنوان عامل توسعه دو برابر افزایش داده است.

وی با اشاره به انتقاد برخی از فلسفه و شکل گیری شوراها، علت آن را گرایش این عده به مدیریت فردی و تک بعدی دانست و بیان داشت: مردم انقلاب کردند که بر سرونوشت خود تصمیم بگیرند و از تک مدیریتی خارج شوند.

نیکزاد با بیان اینکه در طی دوره های گذشته شوراها پخته تر شده و چینش افراد دقیق تر می شود، ادامه داد: شوراها جزو مراحل رشد و تکامل جامعه هستند، انتخاب اعضا شورا باعث می شود مردم در مدیریت اجتماعی مشارکت کرده و خواسته های خود را اعمال کنند.

معاون استاندار اردبیل نیز در این همایش با تاکید بر اینکه شوراها با هدف گذاری مناسب باید شهرداری را در توسعه عمران شهری یاری کنند، متذکر شد: در دور آینده شوراها باید براساس برنامه های کلان به فاز عملیاتی و اجرایی ورود بیشتری داشته باشند.

کمال الدین میرجعفریان عنوان کرد: شوراهای اسلامی شهر و روستا تجلی شور و شعور جامعه هستند تا نشان دهند انتخابات شوراها مشارکت مردم در عرصه های مختلف اجتماعی بویژه عمران شهری و روستایی است.