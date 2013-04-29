85 درصد فرهنگیان مازندران بیمه طلایی دارند

نعمت الله فلاح در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: از مجموع 42 هزار فرهنگي مازندران، بيش از 37 هزار فرهنگي استان تحت پوشش بيمه طلايي قرار دارند.

وی بیان داشت: تا زمان صدور كارت جديد، بيمه شدگان با دريافت معرفي نامه از تمامي خدمات پيش بيني شده در قرارداد بهره مند خواهند شد.

فلاح افزود: حداكثر زمان پيش بيني شده براي عضوگيري افراد جديد تا 30 اردیبهشت 92 بوده و پس از پايان مهلت عضو گيري هيچ گونه درخواست پوشش بيمه اي جديد از سوي بيمه ايران قابل پذيرش نیست.

وی با بيان اين كه اين بسته بيمه اي شامل انواع بيمه هاي مورد نياز فرهنگيان به ويژه بيمه هاي درمان تكميلي است، اظهار داشت: هدف از اجراي اين طرح ارائه خدمات مطلوب به فرهنگيان بوده به نحوي كه ديگر دغدغه خاطر درمان براي قشر فرهنگي وجود نداشته باشند.

فلاح با اشاره به اينكه بيش از 95 هزار نفر فرهنگي شاغل و افراد تحت تكفل آنان در اين طرح بيمه شدند بيان داشت: مدت خدمات بيمه اي از تاريخ اول ارديبهشت 92 به مدت يكسال تمديد شد.



