جواد سعدون‌زاده در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: بسیار عجیب است که کادر مدیریتی این تیم که نتیجه بسیار شرم‌آور و دردآوری را به دست آورده‌اند چگونه هنوز بر مدیریت صنعت نفت چنگ انداخته و آن را رها نمی‌کند.

وی افزود: کادر مدیریتی تیم فوتبال صنعت نفت کادری است که نمرات منفی گرفته و به تعبیر دوره‌های دبستانی و دبیرستانی مردود شده و باید جای خود را به یک تیم تخصصی، علمی و عملیاتی خوب و قوی برای فصل آینده بدهد.

سعدون‌زاده اظهار کرد: آنچه اتفاق افتاد یک مدیریت غلط و ناکارآمد بوده که احساسات مردم آبادان را یک جریحه‌دار کرده است.

نماینده مردم آبادان در مجلس شورای اسلامی تصریح کرد: نخستین کاری که این آقایان باید انجام دهند اینکه از جامعه فوتبال دوست و صمیمی آبادان به ویژه هواداران متعصب فوتبال آبادان عذرخواهی کنند و فضا را برای فعالیت یک تیم جدید و قوی باز کنند تا صنعت نفت بتواند سال آینده با انجام بازی‌های خوب و منطقی که براساس نظر کارشناسان فوتبال ارائه می‌شود، بار دیگر خود را به لیگ برتر برساند.