عرصه های جنگل کاری منطقه 20 تهران توسعه یافت

به گزارش خبرگزاری مهر، سعید شیرازی با اشاره به این مطلب افزود: پادگان شهید اخروی با 480 هکتار مساحت و 240 هزار اصله و فاز دوم دوتویه سفلی با 96 هکتار مساحت و 48 هزار اصله به عرصه های جنگل کاری منطقه 20 اضافه شد که با احتساب هفت عرصه دیگر هم اکنون منطقه 20 تهران دارای دو هزار و 80 هکتار عرصه جنگل کاری است.

وی تعداد اصله های درخت موجود در عرصه های مورد اشاره را یک میلیون و 40 هزار و 229 درخت برشمرد و بیان داشت: به منظور استفاده بهینه از منابع آبی و حذف آبیاری تانکری، 43 هکتار آبیاری قطره ای در عرصه های جنگل کاری اجرا شده است.

شیرازی ادامه داد: تولید و پرورش گونه های گیاهی سازگار با شرایط اقلیمی در عرصه های جنگل کاری اعم از گونه های اکالیپتوس، تاغ، گز، زیتون تلخ، ارژن و بادام تلخ از دیگر اقدامات فضای سبز بوده که به منظور بهره گیری بهینه از فضاهای سبز و تفرجگاه های منطقه 20 تهران انجام شده است.

گفتنی است، بیجین، غنی آباد، عشق آباد، دوتویه، کلاغاییه، کوثر ولایت و دوتویه سفلی از جمله عرصه های جنگل کاری این منطقه هستند که کمربند سبز منطقه 20 تهران را تشکیل داده اند و در محدوده حریم و خارج از محدوده شهری واقع شده است.

بازدید های نظارتی واحدهای محیطی در شبکه بهداشت و درمان شهرستان ری آغاز می شود

در راستای کنترل و بررسی عملکرد واحدهای محیطی، دور جدید بازدید های نظارتی شبکه بهداشت و درمان شهرستان ری از نیمه اردیبهشت ماه آغاز می شود.

این بازدیدها در دو بخش خانه های بهداشت و مراکز و پایگاههای مشارکتی انجام می شود و کارشناسان تمامی واحدهای ستادی در این نظارت ها حضور فعال خواهند داشت.

بر اساس برنامه ریزی انجام شده تمامی واحدهای محیطی تا نیمه تیرماه یک بار مورد پایش قرار خواهند گرفت و نتایج آن علاوه ورود در نرم افزار امید به واحد مربوطه ارسال خواهد شد تا نقاط ضعف مورد بررسی قرار گرفته و مشکلات مرتفع شود.

گفتنی است، کارشناسان ستادی در جلسات درون بخشی خود با بررسی موارد نقص و مشکلات مشاهده شده با مداخله کارشناسی خود، سعی در بهبود نحوه خدمت رسانی واحد ها خواهند داشت.