ديدار ايران و پاكستان يك فينال تمام عيار است

به گزارش خبرنگار مهر، اصغرخان انجوم ظهر دوشنبه در جمع خبرنگاران اظهار كرد: برنده ديدار تيم هاي پاكستان و ايران به هدف خود در اين رقابت ها دست خواهد یافت و با توجه به اينكه، فوتباليست هاي نونهال تجربه بسيار کمی دارند، رقم خوردن هر حادثه ای، دور از ذهن نخواهد بود.

سرمربي تيم ملي فوتبال نونهالان پاكستان تصریح کرد: بازيكنان ما پیکار سختي در مقابل بازيكنان ايران خواهند داشت.

اصغر خان انجوم با بیان اینکه در اين رقابت ها تجربه ارزشمندي بدست آورديم، گفت: بازيكنان نونهال ما با حضور در اين رقابت ها با محيط حرفه اي مسابقات بين المللي بيش از پيش آشنا شدند که اين امر تاثير مطلوبي بر سطح کیفی بازی آنان در آينده خواهد داشت.

وي از برنامه ريزي چهار ساله فدراسيون فوتبال پاكستان برای رده هاي پايه خبر داد و افزود: تيم حاضر در اين رقابت ها در آينده اي نزديك تيم بزرگسالان پاكستان را تشكيل خواهد داد که اميدواريم نتايج درخشاني را با اين تيم بدست آوريم.

سرمربي تيم ملي فوتبال نونهالان پاكستان از برنامه ريزي فدراسيون فوتبال پاكستان برای ميزباني و برگزاري مسابقات فوتبال قهرماني زير 16 سال 2013 آسيا در اين كشور خبر داد و گفت: آينده از آن تيمي است كه برنامه ريزي دقيق تر و

منظم تري را در دستور كار خود قرار داده باشد و در رفع محدوديت ها و ضعف هاي خود تلاش بيشتري را صورت دهد.

اصغر خان انجوم در مورد ميزباني شهر مشهد گفت: ميزباني عالي بود و فدراسيون فوتبال ايران توانست با ميزباني فوق العاده و برنامه ريزي شده در مشهد به اهداف خود، دست يابد.

وی افزود: در حال حاضر كنفدراسيون فوتبال آسيا نيز با تاييد ميزباني شايسته مشهد، راه را براي برگزاري مسابقات بزرگتر در مشهد هموار ساخته است.

سرمربي تيم ملي فوتبال نونهالان پاكستان با اشاره به رضايت اعضاي تيم فوتبال پاكستان از حضور در مشهد، بيان كرد: نزديكي دو كشور ايران و پاكستان به يكديگر و برخورد فرهنگ هاي مختلف و ارزشمند آن ها سبب همبستگي دو ملت شده است از اين رو تفاوت چندانی ميان پاكستان و ايران در نحوه رفتار و برخوردهای مردم آنان ديده نمي شود.

اصغر خان انجوم کیفیت مراسم افتتاحيه رقابت هاي گروه D فوتبال نونهالان آسيا در آرامگاه فردوسي مشهد را مطلوب ارزیابی کرد و گفت: ميزباني خوب مشهد سبب شد تيم ها با خاطره اي خوش از كشور ايران خارج شوند.