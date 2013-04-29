"ویتسک" پیشتاز نامزدهای بهترین بازیگر شد

به گزارش خبرنگار مهر، نشست رسانه ای کانون بازیگران تئاتر به مناسبت برگزاری برنامه شب بازیگر صبح امروز دوشنبه 9 اردیبهشت ماه در خانه تئاتر برگزار شد. در این نشست خبری کاظم هژیرآزاد رئیس انجمن بازیگران، بهزاد فراهانی از اعضای این انجمن و نماینده شورای پنج نفره داوری و پرستو کرمی مسئول هیات داوری جشن بازیگر حضور داشتند.

در ابتدای نشست فراهانی با اشاره به مشکلات مادی که این روزها گریبان تئاتر و همچنین خانه تئاتر را گرفته است، عنوان کرد: در طول این سال‌ها برای معرفی برگزیدگان بازیگری در طول یک سال با آزمون و خطا پیش رفتیم و همه انتقادات و پیشنهادات را هم در این زمینه شنیدیم. همه این نظرات به آیین‌نامه شب بازیگر تبدیل شده است که مسلما نقایصی هم دارد اما تلاش کردیم که داوری ها منصفانه و بی نقص انجام گیرد.

وی درباره چگونگی انتخاب نامزدهای بازیگری عنوان کرد: بر مبنای رایزنی که در شورا اتفاق افتاد هر عضو شورای اصلی انجمن بازیگران یک لیست برای انتخاب داور مورد نظر در اختیار دارد که بر همین اساس 9 نفر به عنوان داوران نخستین از بین آرای اعضای شورای مرکزی کانون بازیگران انتخاب شدند. این 9 داور موظف هستند که همه نمایش‌های حرفه‌ای روی صحنه را در طول سال ببینند و از بین آنها کارهایی را که در آنها بازی شاخصی دیده می شود به پنج نفر داور اصلی معرفی کنند.

فراهانی افزود: این پنج نفر نیز نمایش های معرفی شده را در هر فصل می بینند و در نهایت یک جمع بندی از کارها ارایه و نامزدها معرفی می شوند. البته ممکن است در برخی مواقع سطح بازی ها قابل توجه نباشد و یا همه نامزدها از میان آثار یک فصل معرفی شوند. درست است که داوری امری سلیقه ای است اما اصولی مدون وجود دارد و ما امروزه می دانیم که متر و معیار یک بازیگر خوب چگونه است و باید چه نگاهی را دنبال کند.

در ادامه کاظم هژیرآزاد درباره شرایط برگزاری این جشن گفت: متاسفانه شرایط خاصی در مملکت وجود دارد اما ما داوطلبانه ایستاده ایم و می خواهیم صنفمان را حفظ کنیم. باید قدر کسانی را که تلاش می کنند در صحنه های تئاتر فعال باشند بدانیم. برگزاری شب بازیگر نیز به همین دلیل است. چون متاسفانه تلاش بازیگران روی صحنه در کشور ما قدر گذاشته نمی‌شود. انجمن بازیگران خانه تئاتر به بهانه برگزاری مراسم شب بازیگر تمرین می کند تا زمانی بتوانیم در سطحی شایسته بازی کرده و داوری کنیم.

وی ادامه داد: امسال دهمین جشن بازیگر را برگزار می کنیم. در طول این دوره ها ما به تجارب بسیاری رسیده و آموخته تر شده ایم. متاسفانه امسال بودجه ای که قرار بوده به خانه تئاتر تعلق گیرد کمتر شده است و ما به جای 200 میلیون، 120 میلیون تومان دریافت کرده ایم. البته این پول هیچ ارتباطی به ما ندارد و تنها برای تامین مخارج خانه تئاتر و پنج نفر کارمندی که در اینجا مشغول به کار هستند، است. 13 انجمن خانه تئاتر همگی به صورت داوطلبانه فعالیت می کنند و اگر هم مراسم و جشنی برگزار می شود براساس حرکات داوطلبانه و کمک ناچیز انجمن است. متاسفانه برخی فکر می کنند ما به خاطر سمتی که در انجمن داریم حقوق می گیریم در حالی که این تفکر درست نیست.

در بخش دیگری از این نشست هژیرآزاد درباره حامیان مالی این جشن گفت: ما پارسال وضعیت بهتری داشتیم اما متأسفانه امسال اسپانسرهای سال‌های گذشته به دلیل مشکلات مالی نمی‌توانند با ما همکاری کنند. همچنان در تلاش هستیم از نهادهای مختلف کمک بگیریم. برخی مواقع انجمن بودجه مناسبی در اختیار داشته و هدایای خوبی هم به برگزیدگان اهدا کرده است اما برخی مواقع هم شده که تنها با یک سیب از دوستانمان تقدیر کرده‌ایم که البته همان سیب ارزش معنوی زیادی داشته است.

فراهانی نیز در این زمینه گفت: بخش زیادی از اسپانسرهای ما دوستان ناشر بودند مثل نشر قطره. که متاسفانه امسال به دلیل هزینه های بالای نشر و گران شدن کاغذ نتوانستند حمایت از ما را بر عهده بگیرند. البته درخواست رمانتیکی است که با این شرایط اقتصادی توقع حمایت مالی از این دوستان داشته باشیم. معتقدم مدالی که در این مراسم از طرف خانه تئاتر اهدا می شود ارزش والایی دارد و برتر از جوایز مادی است چون اعتبار آن برای یک عمر ماندگار است.

در پایان پرستو کرمی مسئول هیات داوری جشن بازیگر در سال 91 متذکر شد: تلاش کردیم که هیچ نمایشی از قلم نیفتد. بنابراین اطمینان می دهم هر کاری که قابلیت دیده شدن داشته باشد را داوران دیده اند. در مجموعه 164 اثر در طول سال گذشته دیده شده که 27 اجرا به بخش نهایی رسیده اند.

اسامی نامزدهای بازیگری در سال 91 که قرار است شنبه 14 اردیبهشت ماه در سالن اصلی تئاتر شهر در مراسم شب بازیگر از آنها تقدیر شود به این شرح هستند:

نامزدهای بازیگری زن:

شیما بخشنده برای نمایش"پدر خوانده ناپلی"، پانته آ پناهی ها "ویتسک"، هایده حائری"مرغ سحر"، شهره سلطانی" آخرین حکایت فرهاد "، آیدا کیخائی"برهان"، شیوا مکی نیان "شب روی سنگفرش خیس".

نامزدهای بازیگری مرد:

مرتضی اسماعیل کاشی برای نمایش "ویتسک"، خسرو احمدی "عطسه 21 دسامبر"، مهدی سلطانی برای "پدرخوانی ناپلی"، امیر کربلایی‌زاده برای "نظمیه زنان"، اصغر پیران"ویتسک"، کامرات تفتی" نظمیه زنان"، بابک حمیدیان "مکبث" و "ویتسک" و علی سرابی "برهان".

همچنین قرار است در این مراسم از هنرمندانی چون ژاله علو و اسماعیل شنگله از تهران، سلیمه رنگزن از خوزستان و منصور حمیدی از تبریز تقدیر شود.