ترویج مفاهیم قرآنی راهکار خنثی شدن تهاجم فرهنگی است

به گزارش خبرنگار مهر، علی محمد گلستانی فرد پیش از ظهر دوشنبه در کارگروه فرهنگی و اجتماعی استان، اظهارداشت: امروز با توجه به هجمه های دشمن، مهمترین راهکار خنثی سازی اهداف شوم دشمنان ترویج قرآن و آشنایی نسل جدید با مفاهیم و آموزه های قرآنی و بکارگیری آن در زندگی فردی و اجتماعی افراد است.

وی خواستار برنامه ریزی و تلاش برای توسعه و گسترش فعالیت های قرآنی شد و گفت: فعالیت و برنامه ریزی در حوزه ترویج فعالیت های قرآنی هزینه نیست، بلکه سرمایه ماندگاری است که در جامعه نهادینه می شود.

گلستانی فرد تاکید کرد: برنامه های قرآنی باید به صورت هماهنگ و منجسم در قالب شورای هماهنگی برنامه ریزی شود.

وی با تاکید بر اهمیت قرآن و مفاهیم قرآنی در کاهش آسیب های اجتماعی و فرهنگی در جامعه، عنوان کرد: خانواده ها نیز باید در سبد هزینه خانوار فعالیت های قرآن را پیش بینی کنند.

گلستانی فرد خواستار ترویج فرهنگ قرآن در بین نسل جوان شد و گفت: دستگاه های اجرایی استان نسبت به تامین اعتبار برای فعالیت های قرآنی اقدام کنند.

وی توسعه و گسترش فعالیت های قرآنی در استان را نیازمند همکاری و مشارکت تمامی دستگاه های اجرایی و آحاد مردم جامعه دانست.

معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی استاندار خراسان جنوبی با اشاره به اینکه فروپاشی و براندازی بنیان خانواده از دیگر اهداف دشمنان برای براندازی نظام است، یادآور شد: در این راستا باید برنامه های تحکیم بنیان خانواده با جدیدت پیگیری و عملیاتی شود.