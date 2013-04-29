دعوت از آزادكار ناشنواي خراسان رضوي به اردوي تيم ملي/برگزاري همايش دوچرخه سواري فرهنگيان

به گزارش خبرگزاري مهر، سرپرست هيئت ورزش هاي ناشنوايان، بيماران خاص و پيوند اعضاي خراسان رضوي از دعوت ورزشكار ناشنواي استان به اردوي تيم ملي كشتي آزاد خبر داد.

محمد شيخ زاده اظهار كرد: ششمين اردوي آمادگي تيم ملي كشتي آزاد ناشنوايان كشور اعزامي به بيست و دومين دوره بازي هاي المپيك تابستاني 2013 صوفيه بلغارستان در تهران آغاز شده است.

سرپرست هيئت ورزش هاي ناشنوايان، بيماران خاص و پيوند اعضاي خراسان رضوي افزود: فرهاد اسدي كشتي گير ناشنواي خراسان رضوي كه سال گذشته مقام اول رقابت هاي قهرماني كشور را بدست آورده است به اين اردوي آمادگي كه تا 20 ارديبهشت ماه در كمپ تيم هاي ملي فدراسيون ورزش هاي ناشنوايان، بيماران خاص و پيوند اعضای كشور ادامه مي يابد، دعوت شد.

همايش دوچرخه سواري ويژه فرهنگيان در مشهد برگزار مي شود

رئيس هيئت دوچرخه سواري خراسان رضوي از برگزاري همايش دوچرخه سواري ويژه فرهنگيان به مناسبت گراميداشت هفته معلم در مشهد خبر داد.

ابوالقاسم باروح اظهار كرد: با همكاري اداره کل آموزش و پرورش، شهرداري و نيروي انتظامي مشهد همايش دوچرخه سواري گراميداشت هفته معلم در روز 19 ارديبهشت ماه در مشهد برگزار مي شود.

رئيس هيئت دوچرخه سواري خراسان رضوي افزود: در اين همايش دوچرخه سواري كه در مسير ميدان آزادي تا چهارراه دانشجو ادامه پيدا خواهد كرد معلمان و فرزندان پسر آنان شركت می کنند و در پايان به قيد قرعه به افراد شركت كننده جوايزي اهدا خواهد شد.

مسابقات ورزشي به مناسبت هفته گرامیداشت زن و معلم در بردسكن برگزار مي شود

رئيس اداره ورزش و جوانان بردسكن از برگزاري رقابت ها و همايش هاي مختلف ورزشي به مناسبت هفته گراميداشت مقام زن و معلم در اين شهرستان خبر داد.

حسن شباني با اشاره به آغاز رقابت هاي واليبال جام كوثر بردسكن به مناسبت هفته بزرگداشت مقام زن از 8 ارديبهشت ماه جاری، اظهار كرد: اين مسابقات با شركت 10 تيم متشكل از بانوان خانه دار بردسكن و روستاهاي تابعه تا 14 ارديبهشت ماه در سالن كوثر شهرستان ادامه خواهد یافت.

رئيس هيئت دوچرخه سواري خراسان رضوي افزود: يك دوره مسابقات شناي ويژه بانوان در تمامي رده هاي سني نيز روز پنجشنبه 12 ارديبهشت ماه در استخر شناي ثامن بردسكن برگزار می شود.

برگزاري رقابت هاي شطرنج و همايش كوهپيمايي به مناسبت هفته معلم در بجستان

رئيس اداره ورزش و جوانان بجستان گفت: يك دوره مسابقات شطرنج و يك همايش كوهپيمايي عمومي به مناسبت گراميداشت هفته معلم برگزار مي شود.

محمد سلمانيان اظهار كرد: يك دوره رقابت هاي شطرنج در رده سني نونهالان و نوجوانان به مناسبت گراميداشت هفته معلم در روزهاي 12 و 13 ارديبهشت ماه در سالن پوريايي ولي شهر بجستان برگزار مي شود.

رئيس اداره ورزش و جوانان بجستان افزود: به همين مناسبت يك همايش كوهپيمايي عمومي نيز در روز جمعه 13 ارديبهشت ماه در ارتفاعات شهرستان بجستان برگزار خواهد شد.

تلاش برای گسترش ورزش همگاني و قهرماني در رشتخوار

رئيس اداره ورزش و جوانان رشتخوار گفت: اولويت اين اداره در سال جاری تلاش برای گسترش ورزش همگاني و قهرماني در شهرستان خواهد بود.

حميد خطايي اول اظهار كرد: به منظور افزايش مشاركت دستگاه ها و ارگان هاي شهرستان در ورزش، در سال جاری برنامه ريزي دقيق صورت پذيرفته است كه به زودي اجرايي خواهد شد.

رئيس اداره ورزش و جوانان رشتخوار با اشاره به تدوين برنامه جامع ورزشي توسط هيئت هاي ورزشي و برنامه ريزي زمانی برای اجرايي شدن آن ها در طول سال جاري، بيان کرد: با ورود بخش خصوصي به ورزش شهرستان در سال 92 و حمايت از ورزشكاران، اميد داريم به اهداف خود در راستای گسترش ورزش قهرماني دست يابيم.