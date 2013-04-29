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۹ اردیبهشت ۱۳۹۲، ۱۴:۲۲

فخر موحدي:

70 درصد كالاهاي وارداتي ماشين آلات و مواد اوليه توليد است

70 درصد كالاهاي وارداتي ماشين آلات و مواد اوليه توليد است

مشهد - خبرگزاري مهر: رئيس سازمان صنعت، معدن و تجارت خراسان رضوي گفت: 70 درصد كالاهاي وارداتي شامل ماشين آلات، مواد اوليه و ملزومات خط توليد است.

به گزارش خبرنگار مهر، ناصر فخرموحدي ظهر دوشنبه در نشست خبري در محل سازمان صنعت و معدن استان اظهار كرد: در سال گذشته حدود 12 هزار و 300  فقره ثبت سفارش به ارزش 3.4  ميليارد دلار انجام شده است كه نسبت به سال قبل از نظر ارزشي شش درصد كاهش داشته و تعداد بدليل انجام اصلاحيه و جايگزيني بيشتر از مدت مشابه تغيير چنداني نداشته است.

رئيس سازمان صنعت، معدن و تجارت خراسان رضوي با بيان اينكه 70 درصد كالاهاي وارداتي را گروههاي كالايي سه تا 9 تشكيل مي دهد كه شامل ماشين آلات، مواد اوليه و ملزومات خط توليد است، افزود: 15 درصد كالاهاي وارداتي را نيز كالاهاي مربوط به نهاده هاي دام وطيور و خوراكي شامل گندم، جو دامي، كنجاله پنبه دانه، سويا و غيره و مابقي را نيز كالاهاي ساخته شده چون  لپ تاپ، تبلت، لوازم كامپيوتر و غيره تشكيل مي دهد.

فخرموحدي تصريح كرد: كالاهاي مزبور بيشتر از كشورهاي چين، امارات، هندوستان، پاكستان، تركمنستان، قزاقستان، قرقيزستان، روسيه، كره جنوبي، تايلند، تايوان و ژاپن و برخي كشورهاي اروپايي شامل ايتاليا، آلمان، اسپانيا و ساير كشورها وارد مي شود.

 

کد مطلب 2043131

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