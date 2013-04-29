مدیران اجرایی فارس به مطالعه کارشناسی پروژه ها توجه کنند

ضرغام صادقی در گفتگو با خبرنگار مهر، در خصوص رفع مشکلات استان فارس افزود: بکار گیری افراد توانمند درعرصه های مدیریتی و اجرایی فارس می تواند کمک فراوانی در جهت رفع مشکلات استان باشد.

وی تصریح کرد: مدیران و مسئولین اجرایی باید توجه ویژه ای به مباحث کارشناسی شده داشته باشند زیرا مطالعه و کارشناسی بر روی انجام یک برنامه و پروژه می تواند درصد موفقیت و نتیجه دهی این طرح را افزایش دهد.

نماینده شیراز در مجلس شورای اسلامی با اشاره به اینکه جذب سرمایه گذار به راحتی می تواند بخش زیادی از مشکلات فارس را برطرف کند، یادآور شد: باید توجه داشت که مهمترین مشکل استان فارس بیکاری است و در این میان باید با توسعه سرمایه گذاری تولید را توسعه داد.

صادقی افزود: توسعه سرمایه گذاری، افزایش تولید را به همراه خواهد داشت اما در این میان باید زیر ساخت های لازم برای به وجود آمدن این سرمایه گذاری فراهم شود.

وی تاکید کرد: ضرورت ها و نیازهای جامعه باید در استان فارس و شهر شیراز مشخص شود.

نماینده شیراز در مجلس شورای اسلامی تصریح کرد: زمانیکه نیازسنجی استان فارس به درستی انجام شود به طور حتم می توانیم نسبت به بر طرف کردن این خواسته ها توجه داشته باشیم اما این حرکت ها بدون برنامه ریزی های متناسب با کارهای کارشناسی شده ممکن نیست.

صادقی ادامه داد: اجرایی کردن دقیق دستاورد های کارشناسی از جمله مواردی است که اگر خواهان توسعه و پیشرفت استان هستیم باید به آن توجه داشته باشیم زیرا در بسیاری از مواقع مطالعات و کارشناسی هایی که انجام می شود به دلیل عدم دقت در اجرا بامشکلاتی مواجه می شود.

وی تحقق حماسه اقتصادی را در تلاش و توسعه فعالیت های دانست و گفت: شعار حماسه سیاسی و حماسه اقتصادی از مهمترین اولویت هایی است که در استان فارس باید اجرایی شود اما در این میان توجه به این نکته نیز لازم است که حماسه اقتصادی بدون کار و تلاش ممکن نیست.