وضعیت لاغری و چاقی دهکهای جامعه

به گزارش خبرنگار مهر، دکتر کامران باقری لنکرانی در حاشیه نشست خبری کنگره بین المللی هپاتیت تهران، افزود: 2 دهک اول جامعه دچار لاغری و دهکهای 3، 4 و 5 گرفتار چاقی ناشی از مصرف موادغذیی کم حجم با کالری بالا هستند.

رئیس مرکز تحقیقات و سیاستگذاری سلامت دانشگاه علوم پزشکی شیراز درباره نقش برنامه ریزان و سیاستگذاران در افزایش سطح سلامت مردم، گفت: یکی از اقدامات بسیار مهم این است که باید نقاط آسیب پذیر را به درستی بشناسیم و بر اساس آنها برنامه ریزی کنیم. بدین منظور برگزاری کنگره‌ها می‌تواند مفید باشد تا شناخت دقیق تری درباره بیماریها و عوارض آنها پیدا کنیم.

وی با بیان اینکه روند چاقی در کشور رو به افزایش است، افزود: باید در این زمینه به مردم به صورت عمومی آموزش دهیم اما مطالعات نشان می‌دهد که آموزش به تنهایی کافی نیست و لازم است دولت و دستگاههای حاکمیتی، از مردم در زمینه رفتارهای سالم حمایت کنند.

لنکرانی ادامه داد: حدود سه دهه پیش چاقی بیماری افراد ثروتمند بود اما در حال حاضر به بیماری افراد با درآمد کمتر تبدیل شده است چرا که این افراد از مواد غذایی کم حجم با کالری بالا استفاده می‌کنند و امکان ورزش و دسترسی به فعالیتهای سالم را ندارند. در این شرایط چاقی به بیماری طبقات اجتماعی ضعیف تبدیل شده و لازم است دولت در جهت تحول این وضعیت اقدام کند.

وی با اشاره به فعالیت دولتها به منظور تغذیه سالم، گفت: از سال 84 تلاش شد فرهنگسازی در زمینه‌های غذایی انجام شود در این سال 85 درصد روغن مصرفی خانوارها روغن جامد با ترانس بالا بود اما در حال حاضر این آمار به حدود 40 درصد رسیده است. این کار تغییر شگرفی بود و چنین اقداماتی نیازمند همکاری‌های بین بخشی است و برای این گونه تصمیم گیری‌ها شورای عالی سلامت پیش بینی شده است.

وزیر بهداشت دولت نهم تصریح کرد: در حال حاضر با مشکل مصرف زیاد شکر و نمک در کشور روبرو هستیم و این مشکل نیز با همکاری بین بخشی لازم است حل شود. از سوی دیگر روند افزایش مصرف سیگار تا حدود زیادی کم شده ولی نقاط آسیبی در این زمینه دیده می‌شود. هرچند که مصرف سیگار در مردان بیشتر است اما رشد استفاده از این ماده دخانی در زنان بیشتر دیده می شود. از سوی دیگر گاهی اوقات با مشکلات فرهنگی اجتماعی مواجه هستیم و در برخی نقاط مصرف سیگار کم شده و مصرف قلیان افزایش پیدا کرده است.