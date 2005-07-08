سخنگوي وزارت امور خارجه از قتل ديپلمات مصري ابراز انزجار كرد

به گزارش خبرگزاري "مهر"، حميدرضا آصفي، ربودن و قتل ديپلمات مصري را نمونه اي آشكار از تروريسم خواند و گفت: گروههاي مختلف عراقي بايد در جهت ايجاد ثبات و امنيت اين كشور تلاش كنند وبدانند توسل به اين شيوه ها به نفع مردم عراق نمي باشد.