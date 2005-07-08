به گزارش خبرگزاري "مهر"، حميدرضا آصفي، ربودن و قتل ديپلمات مصري را نمونه اي آشكار از تروريسم خواند و گفت: گروههاي مختلف عراقي بايد در جهت ايجاد ثبات و امنيت اين كشور تلاش كنند وبدانند توسل به اين شيوه ها به نفع مردم عراق نمي باشد.
در واكنش به اقدامات تروريستي درعراق
سخنگوي وزارت امور خارجه از قتل ديپلمات مصري ابراز انزجار كرد
سخنگوي وزارت امور خارجه جمهوري اسلامي ايران با ابراز انزجار از قتل فجيع رييس هيات ديپلماتيك مصر در عراق، با دولت مصر و بازماندگان وي ابراز همدردي كرد.
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