560 راس میش مازندران تلقیح مصنوعی شدند

حسین نگهدار در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: در راستای اجرای پروژه اصلاح نژاد دام سبک روستایی از محل اعتبارات سال 91، تعداد 650 راس میش در سطح چهار گله در شهرستان های بهشهر، سوادکوه، جویبار و بابلسر پس از سیدر گذاری هورمون تراپی و همزمان سازی فحلی تلقیح مصنوعی به روش لاپاراسکوپی شده است.



وی افزود: از محل باقیمانده اعتبارات سال 90، تعداد 560 راس میش پس از سیدر گذاری، هورمون تراپی و همزمان سازی فحلی تلقیح مصنوعی شدند.



نگهدار گفت: عملیات همزمان سازی فحلی و تلقیح مصنوعی از پنجم فروردین ماه امسال شروع و در30 فروردین ماه پایان یافت.