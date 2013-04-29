560 راس میش مازندران تلقیح مصنوعی شدند

حسین نگهدار در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: در راستای اجرای پروژه اصلاح نژاد دام سبک روستایی از محل اعتبارات سال 91، تعداد 650 راس میش در سطح چهار گله در شهرستان های بهشهر، سوادکوه، جویبار و بابلسر پس از سیدر گذاری هورمون تراپی و همزمان سازی فحلی تلقیح مصنوعی به روش لاپاراسکوپی شده است.
وی افزود: از محل باقیمانده اعتبارات سال 90، تعداد 560 راس میش پس از سیدر گذاری، هورمون تراپی و همزمان سازی فحلی تلقیح مصنوعی شدند.
نگهدار گفت: عملیات همزمان سازی فحلی و تلقیح مصنوعی از پنجم فروردین ماه امسال شروع و در30 فروردین ماه پایان یافت.
ساری - خبرگزاری مهر: معاون بهبود تولیدات دامی جهادکشاورزی مازندران گفت: 560 راس میش در استان تلقیح مصنوعی شدند.
حسین نگهدار در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: در راستای اجرای پروژه اصلاح نژاد دام سبک روستایی از محل اعتبارات سال 91، تعداد 650 راس میش در سطح چهار گله در شهرستان های بهشهر، سوادکوه، جویبار و بابلسر پس از سیدر گذاری هورمون تراپی و همزمان سازی فحلی تلقیح مصنوعی به روش لاپاراسکوپی شده است.
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