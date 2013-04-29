آغاز تورهای از شمال تا جنوب محمدرضا لطفی

به گزارش خبرگزاری مهر، کنسرت‌های بداهه‌نوازی محمدرضا لطفی 19 و 20 اردیبهشت در اهواز آغاز می‌شود و 24 اردیبهشت‌ماه در بهبهان پایان خواهد یافت. این آهنگساز 21 اردیبهشت در اندیمشک و 22 و 23 اردیبهشت در بهبهان به صحنه می‌رود و نیز 24 اردیبهشت برای هنرجویان بهبهانی کارگاه آموزشی موسیقی برگزار می‌کند.



این هنرمند بعد از کنسرت جنوب با یک استراحت چند روزه راهی تبریز می‌شود و به مدت پنج شب در این شهر اقدام به برگزاری کنسرت و کارگاه آموزشی می‌کند.



محمدرضا لطفی در این کنسرت‌ها با تار، سه‌تار و کمانچه بداهه می‌نوازد و اشعاری از مولانا و حافظ را خواهد خواند همچنین در این تور موسیقایی نبیل یوسف شریداوی (دف) و سجاد منصوری (تمبک) با این آهنگساز به صحنه می‌روند.

