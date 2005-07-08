حال فريدون ناصري وخيم است

به گزارش خبرنگار موسيقي مهر، حال فريدون ناصري رهبر 75ساله اركستر سمفونيك تهران به علت نارسايي ريه و قلب نامساعد گزارش شده است و هم اينك در بخش مراقبت هاي بيمارستان مدائن تهران بستري و ممنوع الملاقات است.

نيما ناصري فرزند ارشد استاد در باره حال پدرش گفت : متاسفانه چند روزي است كه ايشان به حالت اغما فرو رفته و شرايط عادي زندگي را از دست داده است.

فرزين پيروز پي ،مشاور مركز موسيقي وزارت فرهنگ وارشاد اسلامي در خصوص وضعيت جسماني مدير هنري اركستر سمفونيك تهران به خبرنگار موسيقي مهر گفت : از زمستان گذشته كه آقاي ناصري همسرش را از دست داد دچار افسردگي شديدي شد به طوري كه كاملا در فعاليت هاي اجتماعي ايشان تاثير گذاشت به همين سبب ما سعي داشتيم كه با ارجاع كارها به ايشان و دعوت مكرر از او براي حضور در مركز موسيقي و نظارت بر كارهاي اركستر سمفونيك ، تا حدودي از ادامه افسردگي ايشان جلوگيري كنيم. به عنوان مثال در آخرين برنامه اركستر سمفونيك تهران به رهبري علي رهبري كه آقاي ناصري وضع نسبتا بهتري داشت از ايشان خواستيم تا در تمرينات اركستر حضور داشنه ياشد و همانطور كه مي دانيد در آخرين شب اجراي اركستر در تالار وحدت ،علي رهبري آقاي ناصري را به روي صحنه دعوت و به خاطر يك عمر فعاليت هنري و بويژه رهبري و مديريت اركستر سمفونيك تهران ،از ايشان تجليل كرد.

وي در پاسخ به اين سوال كه شنيده شده در حال حاضر توجهي به مسايل ناصري در بيمارستان و مشكلات موجود نمي شود و مركز موسيقي در اين باره چه اقدامي كرده است گفت : دكتر همافر رييس مركز موسيقي انجمن موسيقي را مامور پيگيري و رسيدگي به وضع رهبر اركستر كرده و مقرر شده است تا تا بهبودي كامل استاد به مسايل ايشان رسيدگي شود.

فريدون ناصري به سال 1309 (ه.ش) در تهران متولد شد.از كلاس پنجم ابتدايي به هنرستان موسيقي رفت و آموزش موسيقي را از آنجا شروع كرد و در اواخر دوران تحصيل به شاگردي «باغچه بان ناصحي» درآمد و آهنگسازي را در مكتب وي آغاز نمود. مدت 4سال دوره عالي كنترپوان ،فوگ واصول آهنگسازي را نزد ثمين باغچه بان فرا گرفت.مدتي نيز در اروپا به ادامه ي تحصيل پرداخت.او در كنسرواتوار سلطنتي بروكسل در كلاس رهبروآهنگساز بزرگ "اندره سوري"آهنگسازي ، تصنيف موسيقي فيلم و رهبري اركستر را آموخت.وي در دهه ي 40 و 50 با راديو و تلويزيون ايران همكاري زيادي داشت. ناصري در زمينه ي موسيقي فيلم آثار متعددي ساخته كه موسيقي فيلم هاي «ستارخان» ساخته علي حاتمي، «حسين سياه» از پرويز اصانلو، «فصل خون» از حبيب كاوش، «محكومين» و «تاريخ سازان» از هادي صابر، «كفش‌هاي ميرزا نوروز» از محمد متوسلاني، «آن سوي مه» و «ناخدا خورشيد» از ناصر تقوايي و تعدادي ازسريال هاي تلويزيوني از آن جمله اند.وي چندي پيش به عنوان مديرعامل خانه موسيقي فعاليت هايي داشته است.