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۹ اردیبهشت ۱۳۹۲، ۱۴:۱۷

عرضه مصنوعات تزئینی تقلبی با عنوان "طلاي 24 عيار " در اصفهان

عرضه مصنوعات تزئینی تقلبی با عنوان "طلاي 24 عيار " در اصفهان

اصفهان – خبرگزاری مهر: اداره کل استاندارد استان اصفهان اعلام کرد: بر اساس گزارشات دریافت شده بسیاری از مصنوعات طلای تزئینی موجود در بازار (تولید تایلند و تایوان) با اشکال انواع گلها، تنديس، اسکناس و ...که به عنوان طلای 24 عیار عرضه می‌شود تقلبی و فاقد طلای واقعی است.

به گزارش خبرگزاری مهر، اداره کل استاندارد استان اصفهان اعلام کرد:اخيرا مصنوعاتي شامل گلها و تنديس‌هايي تحت عنوان "داراي پوشش طلاي 24 عيار" توليد كشورهاي تايوان و تايلند، در مراكز عرضه استان‌هاي مختلف كشور و خصوصا غرفه های فروش در داخل سالنهای انتظار فرودگاهها با ارائه گواهينامه روكش طلاي خالص و برچسب هولوگرام به فروش مي رسد که پيرو بازرسي و نمونه برداري كارشناسان اين اداره كل و بازرسان اتحاديه هاي طلا و جواهر و صنايع دستي اصفهان از يكي از مراكز توزيع نمونه هاي مذكور و آزمون نمونه‌ها ، مشخص گرديد نمونه‌هاي مذكور كه پايه آن از جنس يكنوعPVC  است داراي لايه پوششي بسيار نازك با ضخامتي زير  5  ميكرون است.

این لایه،  آلياژي زرد رنگ  است كه حداکثر طلاي موجود در آن 220  قسمت در هزار و در اصطلاح عامیانه ، زیر عیار 14 است ، ضمن اینکه اين پوشش بسيار نازك ، در سطح مصنوع نیز يكسان نيست.

این در حالی است که فروشنده این مصنوعات مدعی است اجناس مذكور پوششي از طلا با عيار 999 قسمت در هزار ، یعنی همان 24 عیار را دارند .

به گزارش مهر، در گزارش اداره کل استاندارد استان اصفهان ضمن اشاره به اینکه این مصنوعات ، بدون فاكتور و با گواهينامه جعلی كه در آن  پوشش طلاي 24 عيار قید گرديده است و هولوگرام نامشخص و نامعتبری نیز دارد ، تاکید شده است عرضه کنندگان و فروشندگان این مصنوعات از هرگونه خرید و فروش آن خودداری کنند.

متاسفانه اين مصنوعات از مبادی قاچاق و بدون آزمون های تخصصی وارد شده و در سرتا سر كشور توزيع گردیده و عاملین اصلی از نا آگاهي و اعتماد مردم سوء استفاده کرده اند ، لذا به کلیه مصرف کنندگان و بویژه همشهریان اصفهانی اکیداً توصیه می شود از هرگونه خرید و مبادله ی این مصنوعات که ارزش مادی بسیار کمی دارند ، به عنوان روكش طلاي 24 عيار خودداری کنند.

 

کد مطلب 2043153

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