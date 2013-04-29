مدیرکل امور اداری و مالی استانداری کهگیلویه و بویراحمد منصوب شد

به گزارش خبرنگار مهر، دکتر سید حسین صابری در این حکم سید عنایت الله رضوی پور را به عنوان مدیرکل جدید امور اداری و مالی استانداری منصوب کرد.

رضوی پور 47ساله دارای مدرک کارشناسی در رشته فقه و مبانی حقوق با سابقه 25سال خدمت در نظام مقدس جمهوری اسلامی است.

وی پیش از این رییس گروه امور اتباع و مهاجرین خارجی، معاون اداره کل امنیتی و انتظامی استانداری، سرپرست فرمانداری شهرستان دنا ، مدیرکل امور اداری و مالی و سرپرست معاونت توسعه مدیریت و منابع انسانی استانداری بوده است.

قبل از این، صادق صالحی این مسئولیت را در استانداری استان بر عهده داشت.

برخی این تغییر را بی تاثیر از تجمع هفته گذشته کارکنان استانداری استان در اعتراض به عدم پرداخت مطالباتشان نمی دانند.