اطفا آتش سوزی در مجتمع 24 واحدی در غرب تهران

جلال ملکی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: ساعت 11:02 اتش سوزی در یک مجتمع مسکونی به اتش نشانی اطلاع داده شد. بلافاصله دو ایستگاه 80 و 27 به همراه خودروی حامل تجهیزات تنفسی به محل حادثه در بلوار آیت الله کاشانی کوی محرابی اعزام شدند.

وی ادامه داد: با حضور اتش نشانان مشخص شد آتش سوزی در یکی از واحدهای طبقه دوم یک ساختمان شش طبقه 24 واحدی رخ داده و این واحد 100 متری به صورت کامل آتش گرفته واتش در حال سرایت به سایر واحدهای ساختمان بود. آتش نشان با تقسیم شدن به دو گروه عملیات نجات و اطفا حریق کار خود را در میان دود غلیظ و آتش اغاز کردند.

سخنگوی سازمان آتش نشانی افزود: یک گروه از آتش نشان ها 20 نفر از ساکنان این ساختمان را از میان دود و اتش خارج و به فضای باز منتقل کردند. گروهی از ماموران نیز پس از یک ساعت تلاش موفق شدند آتش سوزی این واحد را به طور کامل مهار کنند.

ملکی با اعلام اینکه در این حادثه به هیچکدام از ساکنان مجتمع اسیبی نرسید، تاکید کرد: عملیات آتش نشان ها ساعت 12:15 دقیقه به پایان رسید.