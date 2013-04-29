به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام جعفر محسن زاده صبح دوشنبه در جمع خبرنگاران در خصوص روز شوراهای اسلامی افزود: شوراها طبق قانون اساسی مدیریت شهر و روستا را بر عهده دارند و نمادی دیگر از اداره‌ كشور به دست مردم را در برابر چشم همگان می‌ گذارند.

وی عنوان داشت: پس از پیروزی انقلاب اسلامی با درایت و روشنگری امام خمینی(ره)، ضرورت تشکیل شوراها مطرح و در روز شمار تقویم‌ سیاسی‌ - اجتماعی ایران‌، روز نهم ‌اردیبهشت‌ ماه‌ به‌ عنوان‌ روز شوراها نامگذاری‌ شده‌ است‌.

امام جمعه منطقه خیرآباد ورامین ادامه داد: وظايفى كه براى شوراها در قانون ذكر شده، همان وظايفى است كه اگر شوراهاى اسلامی شهر و روستا بتوانند اين وظايف را به طور كامل به انجام برسانند، بسيارى از مشكلات جارى مردم برطرف خواهد شد.

وی با توصیه به کاندیداهای چهارمین دوره انتخابات شوراهای اسلامی شهر و روستا مبنی بر اینکه در زمینه ورود به شورا، تخصص های لازم را باید داشته باشند، بیان کرد: هر کسی که در خود توان ورود و خدمت به مردم را می‌ بیند، باید وارد عرصه انتخابات شوراهای اسلامی شهر و روستا شده و نسبت به تحقق مطالبات مردم از شوراها اقدام کند.

حجت الاسلام محسن زاده اضافه کرد: اصل ایجاد شوراهای اسلامی شهر و روستا در قانون اساسی، نشان ‌دهنده اهتمام نظام جمهوری اسلامی ایران به مجموعه متنوع فكرها، مشورت ها و دیدگاه‌ ها در اداره امور كشور است و این موضوع، نقطه مقابل نظامهای ارتجاعی و استبدادی است.

مهمترین وظیفه شوراها تسهیل و روان ‌سازی زندگی اجتماعی مردم است

وی مهمترین وظیفه شوراها را طبق قانون، تسهیل و روان ‌سازی زندگی اجتماعی مردم دانست و عنوان داشت: شوراها از تمام توان خود برای رفاه بیشتر مردم استفاده کرده و زمینه رشد و ترقی آحاد جامعه را فراهم سازند.

امام جمعه خیرآباد با بیان اینکه شوراها نماینده بین کشور و مردم در تمام نقاط این خاک هستند، افزود: شوراها زمینه مناسبی برای استعداد شناسی از بدنه جامعه هستند.

وی تأکید کرد: افتخار جمهوری اسلامی ایران این است كه از همان روز اول، آراء، افكار و خواست مردم، مورد توجه جدی قرار گرفته است.

حجت الاسلام محسن زاده اضافه کرد: شوراهای اسلامی باید نماد بارز مردم سالاری دینی باشند و امید است که مردم در انتخابات چهارمین دوره شوراهای اسلامی شهر و روستا افرادی را انتخابات کنند تا بتوانند وظایف قانونی خود را به خوبی انجام دهند.

وی اظهار داشت: شوراها به عنوان نهادی که با رأی مستقیم مردم تشکیل می شوند با توجه به جایگاهی که در قبال موکلان خود دارند باید تمام تلاش خود را برای آبادنی و عمران شهر و روستا و خدمت مطلوب به مردم باشد.

امام جمعه خیرآباد افزود: در قرآن کریم به شور و مشورت تأکید بسیار شده و با توجه به اینکه ملت ایران، مردمانی با ایمان، قدرشناس و خدایی هستند، در این ارتباط همه نهادهای جمهوری اسلامی باید کلام نورانی رهبر معظم انقلاب اسلامی که خودشان را خدمتگزار و نوکر مردم می دانند سرلوحه اعمال و رفتار خود قرار داده و خود را سرباز ولایت و نوکر مردم بدانند.

وی با بیان اینکه هر فردی که دلسوزانه در مسیر خدمتگزاری به مردم قدم بر دارد بهشت برین و عزت دنیا را برای خود خریده است، یادآور شد: اعضای شوراها برای تحقق شعار خدمتگزاری باید با تلاش مستمر خود عاملی برای پیشرفت مطلوب جوامع و شهری و روستایی باشند.