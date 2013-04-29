  1. استانها
  2. تهران
۹ اردیبهشت ۱۳۹۲، ۱۴:۱۰

حجت الاسلام محسن زاده:

شوراهای اسلامی باید نماد بارز مردم سالاری دینی باشند

شوراهای اسلامی باید نماد بارز مردم سالاری دینی باشند

ورامین - خبرگزاری مهر: امام جمعه منطقه خیرآباد ورامین اظهار داشت: شوراهای اسلامی باید نماد بارز مردم سالاری دینی باشند و امید است که مردم در انتخابات چهارمین دوره شوراهای اسلامی شهر و روستا افرادی را انتخابات کنند تا بتوانند وظایف قانونی خود را به خوبی انجام دهند.

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام جعفر محسن زاده صبح دوشنبه در جمع خبرنگاران در خصوص روز شوراهای اسلامی افزود: شوراها طبق قانون اساسی مدیریت شهر و روستا را بر عهده دارند و نمادی دیگر از اداره‌ كشور به دست مردم را در برابر چشم همگان می‌ گذارند.

وی عنوان داشت: پس از پیروزی انقلاب اسلامی با درایت و روشنگری امام خمینی(ره)، ضرورت تشکیل شوراها مطرح و در روز شمار تقویم‌ سیاسی‌ - اجتماعی ایران‌، روز نهم ‌اردیبهشت‌ ماه‌ به‌ عنوان‌ روز شوراها نامگذاری‌ شده‌ است‌.

امام جمعه منطقه خیرآباد ورامین ادامه داد: وظايفى كه براى شوراها در قانون ذكر شده، همان وظايفى است كه اگر شوراهاى اسلامی شهر و روستا بتوانند اين وظايف را به طور كامل به انجام برسانند، بسيارى از مشكلات جارى مردم برطرف خواهد شد.

وی با توصیه به کاندیداهای چهارمین دوره انتخابات شوراهای اسلامی شهر و روستا مبنی بر اینکه در زمینه ورود به شورا، تخصص های لازم را باید داشته باشند، بیان کرد: هر کسی که در خود توان ورود و خدمت به مردم را می‌ بیند، باید وارد عرصه انتخابات شوراهای اسلامی شهر و روستا شده و نسبت به تحقق مطالبات مردم از شوراها اقدام کند.

حجت الاسلام محسن زاده اضافه کرد: اصل ایجاد شوراهای اسلامی شهر و روستا در قانون اساسی، نشان ‌دهنده اهتمام نظام جمهوری اسلامی ایران به مجموعه متنوع فكرها، مشورت ها و دیدگاه‌ ها در اداره امور كشور است و این موضوع، نقطه مقابل نظامهای ارتجاعی و استبدادی است.

مهمترین وظیفه شوراها تسهیل و روان ‌سازی زندگی اجتماعی مردم است

وی مهمترین وظیفه شوراها را طبق قانون، تسهیل و روان ‌سازی زندگی اجتماعی مردم دانست و عنوان داشت: شوراها از تمام توان خود برای رفاه بیشتر مردم استفاده کرده و زمینه رشد و ترقی آحاد جامعه را فراهم سازند.

امام جمعه خیرآباد با بیان اینکه شوراها نماینده بین کشور و مردم در تمام نقاط این خاک هستند، افزود: شوراها زمینه مناسبی برای استعداد شناسی از بدنه جامعه هستند.

وی تأکید کرد: افتخار جمهوری اسلامی ایران این است كه از همان روز اول، آراء، افكار و خواست مردم، مورد توجه جدی قرار گرفته است.

حجت الاسلام محسن زاده اضافه کرد: شوراهای اسلامی باید نماد بارز مردم سالاری دینی باشند و امید است که مردم در انتخابات چهارمین دوره شوراهای اسلامی شهر و روستا افرادی را انتخابات کنند تا بتوانند وظایف قانونی خود را به خوبی انجام دهند.

وی اظهار داشت: شوراها به عنوان نهادی که با رأی مستقیم مردم تشکیل می شوند با توجه به جایگاهی که در قبال موکلان خود دارند باید تمام تلاش خود را برای آبادنی و عمران شهر و روستا و خدمت مطلوب به مردم باشد.

امام جمعه خیرآباد افزود: در قرآن کریم به شور و مشورت تأکید بسیار شده و با توجه به اینکه ملت ایران، مردمانی با ایمان، قدرشناس و خدایی هستند، در این ارتباط همه نهادهای جمهوری اسلامی باید کلام نورانی رهبر معظم انقلاب اسلامی که خودشان را خدمتگزار و نوکر مردم می دانند سرلوحه اعمال و رفتار خود قرار داده و خود را سرباز ولایت و نوکر مردم بدانند.

وی با بیان اینکه هر فردی که دلسوزانه در مسیر خدمتگزاری به مردم قدم بر دارد بهشت برین و عزت دنیا را برای خود خریده است، یادآور شد: اعضای شوراها برای تحقق شعار خدمتگزاری باید با تلاش مستمر خود عاملی برای پیشرفت مطلوب جوامع و شهری و روستایی باشند.

کد مطلب 2043161

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها