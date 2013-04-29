پرداخت 800 میلیارد تومان برای درمان حوادث رانندگی

به گزارش خبرنگار مهر، تفاهم‌نامه افزايش خدمات‌دهي به مصدومان حوادث رانندگي امروز بين بيمه مرکزي و معاونت درمان وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکي امضاء شد. در اين مراسم سيدمحمدکريمي رئيس کل بيمه مرکزي اظهار داشت: اورژانس، هلال احمر، وزارت بهداشت، درمان و نيروي انتظامي بايد همه امکانات لازم را براي خدمات شايسته به مردم و سرويس دهي مطلوب جمع آوري کنند.

وی افزود: رساندن مصدومان به اولين پايگاه درمان از اهميت بسزايي برخوردار است و در اين زمينه همکاري اورژانس و هلال احمر بايد جدي گرفته شود. کريمي ضمن بيان اين مطلب که صنعت بيمه وظيفه پوشش دهي ريسک ها را به عهده دارد، گفت: اگر ريسک ها به خوبي مديريت شود مي توانيم خسارت ها را تا حد قابل توجهي کاهش دهيم تا ضمن کاهش دردها و آلام مردم تلفات جاده اي نيز به حداقل ممکن برسد.

وي عنوان کرد: به منظور تسريع و تسهيل در اين خدمات رساني بيمه مرکزي 10 دستگاه آمبولانس به مبلغ دو ميلياردتومان در اختيار اورژانس تهران قرار مي دهد تا براي خدمات رساني به مصدومان حوادث رانندگي به کار گرفته شود.

رئيس کل بيمه مرکزي از اعطاي يک دستگاه اتوبوس خدمت رسان مخصوص جاده ها و تلفات بيشتر خبر داد و افزود: در جاده ها با تصادفات روبه رو مي شويم که تعداد بيشتري حادثه ديده دارد، براي اين منظور از دستگاه اتوبوس خدمت رسان که حادثه ديدگان بيشتري را مي تواند حمل کند استفاده مي کنيم.

کريمي تصريح کرد: بيمارستان هاي دولتي و خصوصي موظف هستند بدون دريافت وجه کليه حادثه ديدگان ناشي از حوادث رانندگي را درمان کنند. وی با اشاره به پرداخت 10 درصد از درآمد شخض ثالث به وزارت بهداشت و درمان افزود: بعضي شرکت ها در پرداخت وجه به حساب خزانه تعلل کردند و پرداخت وجه با تاخير صورت گرفته است که بيمه مرکزي ضمن تذکر به آنان برخورد انضباطي با اين شرکت ها بيمه اي داشته است.

رئیس شورای عالی صنعت بیمه کشور با بیان اینکه ما نسبت به وصول 10 درصدهاي پرداختي شرکت ها به وزارت بهداشت و درمان اقدام مي کنيم، يادآور شد: در پايان سال گذشته نيز صنعت بيمه 50 دستگاه خودروي کمک رسان براي پليس راه تدارک ديد.

کریمی گفت:در طول برنامه چهارم و پنجم، یک‌هزار و 800 میلیارد تومان از حق بیمه‌های دریافتی به وزارت بهداشت اختصاص پیدا کرد در حالیکه این رقم در سال‌های 90 و 91 حدود 800 میلیارد تومان بوده است.