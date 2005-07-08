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۱۷ تیر ۱۳۸۴، ۱۳:۱۳

در همايش آتي "از لوح تا لوح "بررسي مي شود:

نقش قرآن كريم در ايجاد پيوندهاي فرهنگي

در مراسم پاياني همايش بين المللي از لوح تا لوح پيشنهاد شد نشست آتي اين همايش به نقش قران كريم در ايجاد پيوندهاي فرهنگي اختصاص يابد.

به گزارش روابط عمومي همايش بين المللي از لوح تا لوح ، به منظور تداوم مطالعه و پرداختن به مجموعه پيوندهاي فرهنگي خصوصا بين مسلمانان وجهان اسلام ازجمله مواردي است كه ضرورت دارد مورد توجه فرهيختگان ، انديشمندان و هنرمندان مشاور و برنامه ريز قرارگيرد.

بنابراين گزارش همچنين موضوعات ديگري همانند نقش داد و ستدهاي اقتصادي و ملل و اقوام مختلف از ديگر مباحث پيشنهادي شركت كنندگان حاضر در همايش بين المللي از لوح تا لوح بود.

گفتني است همايش سه روزه از لوح تا لوح تحت عنوان خط و كتابت با حضورجمعي از فرهيختگان انديشمندان و هنرمندان ايران و جهان از سيزدهم تا پانزدهم تير ماه در تهران برگزار شد.

برگزاري اين همايش بر عهده مركز مطالعات و تحقيقات فرهنگي معاونت امور فرهنگي وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي بود.

کد مطلب 204317

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