نقش قرآن كريم در ايجاد پيوندهاي فرهنگي

به گزارش روابط عمومي همايش بين المللي از لوح تا لوح ، به منظور تداوم مطالعه و پرداختن به مجموعه پيوندهاي فرهنگي خصوصا بين مسلمانان وجهان اسلام ازجمله مواردي است كه ضرورت دارد مورد توجه فرهيختگان ، انديشمندان و هنرمندان مشاور و برنامه ريز قرارگيرد.

بنابراين گزارش همچنين موضوعات ديگري همانند نقش داد و ستدهاي اقتصادي و ملل و اقوام مختلف از ديگر مباحث پيشنهادي شركت كنندگان حاضر در همايش بين المللي از لوح تا لوح بود.

گفتني است همايش سه روزه از لوح تا لوح تحت عنوان خط و كتابت با حضورجمعي از فرهيختگان انديشمندان و هنرمندان ايران و جهان از سيزدهم تا پانزدهم تير ماه در تهران برگزار شد.

برگزاري اين همايش بر عهده مركز مطالعات و تحقيقات فرهنگي معاونت امور فرهنگي وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي بود.