اجلاس علماو بیداری اسلامی با برگزاری نشست های تخصصی ادامه دارد/ مراسم اختتامیه با حضور رئیس جمهور

به گزارش خبرنگار مهر، اجلاس دو روزه جهاني علما و بيدراي اسلامي كه صبح امروز با سخنرانی مقام معظم رهبری کار خود را آغاز کرد ، بعد از ظهر با برگزاری پنل های تخصصی در محل سالن اجلاس سران ادامه خواهد داشت.

بر اساس این گزارش علماي بيداري اسلامي پس از پایان مراسم افتتاحیه برای استراحت به هتل های محل اقامت خود بازگشتند و قرار است از ساعت 4 بعداز ظهر امروز در نشست های تخصصی 6 گانه حضور پیدا می کنند.

حدود 630 نفر از علمای اسلامی در این کنفرانس حاضر شده اند و 70 محور کاری درباره این اجلاس برنامه ریزی شده است.

محورهای مورد بحث پیرامون فلسطین و مقاومت اسلامی ، مقابله با فتنه مذهبی و اسلام هراسی است.

در این کنفرانس علمای اسلامی در خصوص بحران سوریه نیز گفتگو خواهند کرد.

350 مقاله پیرامون کنفرانس علما و بیداری اسلامی به دبیرخانه مجمع جهانی بیداری ارسال شده است .

مراسم اختتامیه اجلاس علما و بیداری اسلامی بعد از ظهر فردا با حضور محمود احمدی نژاد ،رئیس جمهور برگزار خواهد شد.