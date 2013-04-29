سقوط دانش آموز هنرستانی درون چاه مدرسه/پوسیدگی درب چاه عامل حادثه بود

به گزارش خبرگزاری مهر، صبح روز گذشته در ساعت ۷:۵۵ دقیقه یک مورد حادثه سقوط شخص در چاه به سامانه ۱۲۵ سازمان اطلاع داده شد .

بنابر اظهارات شخص اطلاع دهنده دختر ۱۶ ساله ای درون چاه نه متری داخل حیاط یک هنرستان غیر انتفاعی سقوط کرده بود.

پس از دریافت گزارش پرسنل عملیاتی دو ایستگاه ۴ و ۷ سازمان با تجهیزات لازم به سرعت به محل حادثه که در خیابان عسکریه بود اعزام شدند.

مدیر عملیاتی منطقه شمال اصفهان که خود نیز در محل حادثه حاضر بود در این خصوص اظهار داشت: پرسنل سازمان به سرعت عملیات نجات را شروع نمودند و با ورود یکی از ماموران به داخل چاه مصدوم از چاه خارج و تحویل عوامل اورژانش شد.

سر آتشیار قادری در خصوص علت این حادثه بیان داشت: پوسیدگی درب چاهی که در حیاط مدرسه بود علت سقوط این شخص به داخل چاه بوده است.

وی اضافه کرد: چون مدارس غیر انتفاعی عموما" در منازل بزرگ و قدیمی واقع شده است لازم است که مسئولین این اماکن آموزشی حتما نکات ایمنی را رعایت نمایند زیرا بهره برداران عموما کودکان و نوجوانان بوده و شیطنت و بازی گوشی در محیط مدرسه اجتناب ناپذیر است.

قادری ادامه داد: خوشبختانه در این حادثه نوجوان حادثه دیده تنها از ناحیه پا دچار جراحت شده بود البته نتیجه نهایی پس از انجام معاینات پزشکی اعلام خواهد شد لیکن این حادثه می توانست عواقب جبران ناپذیری بدنبال داشته باشد .

سر آتشیار قادری در بخش پایانی سخنان خود خاطر نشان کرد: سازمان آتش نشانی آماده ارائه مشاوره ایمنی با مراکز آموزشی یاد شده است.