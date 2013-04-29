17 كيلوگرم انواع مواد مخدر در شيروان كشف شد

سرهنگ علی پاکدل در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: در پي انجام طرح های متعدد انتظامی و با اجرای اقدامات اطلاعاتی پلیس در سال جاري، تاكنون در شهرستان شيروان بیش از 17 کیلوگرم انواع مخدر کشف و ضبط شده است.

وي اضافه كرد: در این راستا 50 نفر متهم دستگیر و به همراه پرونده متشكله و مواد مخدر مکشوفه جهت سیر مراحل قانونی تحویل مراجع قضايی شدند.

سرهنگ پاكدل اظهار داشت: نیروی انتظامی با تلاش های شبانه روزی و با انجام گشت های هدفمند و روش های مختلف پیشگیری توانسته است امنیت مورد قبول شهرستان را فراهم کند.

وي با بیان اینکه در سال جاري میزان سرقت در شیروان نسبت به سال گذشته افزایش نیافته است، افزود: با هوشیاری و عکس العمل به موقع مامورین نیروی انتظامی، تا کنون بیش از 60 درصد از مجموع سرقت های به وقوع پيوسته در اين شهرستان کشف شده است.

اين مسئول عنوان كرد: از ابتداي سال جاري تاكنون بیشترین سرقت های گزارش شده مربوط به سرقت وسایل ساختمانی ساختمان هاي در حال ساخت و ساز بوده که به علت بی توجهی مالکان رخ داده است.

وي اضافه كرد: با تلاش ها و فعاليت هاي نيروي انتظامي شيروان، خوشبختانه در سال جاري هيچ گونه سرقت خشن و نگران کننده در سطح اين شهرستان رخ نداده است.

فرمانده نیروی انتظامی شیروان در پایان از اهدا یک قطعه زمین دو هزار متری به ناجا توسط یک خیر شیروانی خبر داد و گفت: این زمین که در حاشیه جاده اصلی شیروان به بجنورد واقع شده با هدف احداث ساختمان پاسگاه انتظامی عبدآباد اهدا شده است.