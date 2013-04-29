کارگران مهمترین نقش را در تحقق حماسه اقتصادی دارند

به گزارش خبرنگار مهر، مصطفی باغبانیان ظهر دوشنبه در مراسم تجلیل از کارگران، گروه های کار و کارگران نمونه استان کردستان اظهار داشت: حضور کارگران در انتخابات 24 خرداد می تواند همبستگی آنان به انقلاب اسلامی، آرمان های امام راحل (ره) و منویات مقام معظم رهبری را نشان دهد.

وی افزود: کارگران همیشه در صحنه در عرصه های مختلف کشور به خوبی وفاداری و ایمان قلبی خود را به انقلاب و پاسداری از آن نشان داده اند.

مدیر کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی کردستان ادامه داد: ایران اسلامی امروز با حماسه آفرینی های مردم که قشر کارگر بخش بزرگی از آن را تشکیل داده اند به دنیا ثابت کرده در برابر ظلم و ستم ایستادگی کرده و حرف های بسیاری برای گفتن دارد.

باغبانیان یادآور شد: طی چند سال گذشته تحریم های بی سابقه دشمنان انقلاب و نظام اسلامی ایران دنیا را متعجب ساخت که ملت ایران چگونه در برابر این فشارهای اقتصادی سنگین ایستادگی کردند اما غافل از اینکه قشر کارگر همواره وفادار به انقلاب در راه به خود کفایی کشور در حال فعالیت هستند.

وی بیان کرد: ملت ایران ملتی خستگی ناپذیر هستند که با حضور همیشگی خود در صحنه های مختلف کشور تبعیت خود را از فرامین مقام معظم رهبری و اعتقاد به رهنمودهای امام راحل (ره) به اثبات رسانده اند.

مدیر کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی کردستان گفت: در مقابل این همه وفاداری کارگران زحمت کش در جامعه ما نیز به عنوان متولیان حوزه کار و کارگر وظیفه داریم از آنان حمایت کنیم و از ارزش های خدمات شبانه روزی آنان صیانت به عمل آوریم.

باغبانیان افزود: مهمترین وظیفه و رسالت اداره تعاون، کار و رفاه اجتماعی سازش بین کارگر و کارفرما است تا در کنار هم چرخ های اقتصادی کشور را بدون کوچکترین وقفه ای به حرکت درآورند.

گفتنی است در پایان این مراسم که با حضور مدیر کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی کردستان، فرماندار سنندج و تعدادی از مدیران سایر ادارات استان برگزار شد، از 10 نفر از کارگران نمونه واحدهای تولیدی و صنعتی استان کردستان تجلیل شد.